Фани збірної Англії зібрали 100 тис. підписів під петицією з вимогою переграти фінал Євро-2020
Вболівальники збірної Англії зібрали 100 тис. підписів під петицією з вимогою переграти фінальний матч чемпіонату Європи з Італією
Про це повідомляє Marca.
У петиції на Change.org йдеться, що результат матчу між Англією та Італією був несправедливим через упереджене суддівство.
"Матч вийшов абсолютно несправедливим. У італійців не було жодного вилучення, хоча вони тягали англійських гравців, немов рабів. Як після всіх цих поштовхів, хапань і ударів Італії дали перемогти? Очевидно упереджене суддівство. У Італії повинні були бути вилучення і матч потрібно переграти з чесним суддею", - йдеться в описі до петиції, яку вже підписало понад 100 тис. користувачів.
У фіналі Євро-2020 Італія перемогла Англію у серії післяматчевих пенальті після нічиєї 1:1 у основний час. Матч судив Бьорн Куйперс з Нідерландів.
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Нагадаємо, 11 липня збірна Італії перемогла у Лондоні Англію у фіналі Євро-2020 та стала чемпіоном Європи з футболу.
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