Фани збірної Англії зібрали 100 тис. підписів під петицією з вимогою переграти фінал Євро-2020

Про це повідомляє Marca.

У петиції на Change.org йдеться, що результат матчу між Англією та Італією був несправедливим через упереджене суддівство.

"Матч вийшов абсолютно несправедливим. У італійців не було жодного вилучення, хоча вони тягали англійських гравців, немов рабів. Як після всіх цих поштовхів, хапань і ударів Італії дали перемогти? Очевидно упереджене суддівство. У Італії повинні були бути вилучення і матч потрібно переграти з чесним суддею", - йдеться в описі до петиції, яку вже підписало понад 100 тис. користувачів.

У фіналі Євро-2020 Італія перемогла Англію у серії післяматчевих пенальті після нічиєї 1:1 у основний час. Матч судив Бьорн Куйперс з Нідерландів.

Нагадаємо, 11 липня збірна Італії перемогла у Лондоні Англію у фіналі Євро-2020 та стала чемпіоном Європи з футболу.

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