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Фаршировані печериці (шампіньйони): смачні, швидкі, апетитні

23 листопада, 2023 четвер
15:01
рецепти печериці

Фаршировані печериці – дуже проста та смачна закуска. Начиняйте гриби сиром, куркою, яйцями, ковбасою, овочами. Запікайте в духовці та смакуйте на здоров’я

Печериці, фаршировані куркою та сиром

Фаршировані печериці

Інгредієнти:

  • одна цибулина
  • дві столові ложки олії
  • 12 великих печериць
  • сіль (до смаку)
  • мелений чорний перець (до смаку)
  • 100 г вареного курячого філе
  • 100 г твердого сиру
  • дві столові ложки майонезу чи сметани

Приготування:

  • нарізаємо цибулю дрібними кубиками 
  • злегка обсмажуємо її в олії
  • додаємо дрібно рублені ніжки печериць 
  • пасеруємо, помішуючи, 7 хв. 
  • приправляємо сіллю та перцем
  • дрібно кришимо курку 
  • натираємо сир
  • додаємо засмажку та майонез чи сметану
  • перемішуємо
  • присипаємо капелюшки грибів сіллю 
  • начиняємо сумішшю
  • запікаємо 15–20 хв. при температурі 180 °C.

Фаршировані печериці в беконі

Інгредієнти:

  • шість великих печериць
  • дев’ять смужок бекону
  • сіль за смаком;
  • 100 г твердого сиру

Приготування:

  • нарізаємо 3 смужки бекону та грибні ніжки маленькими кубиками
  • злегка обсмажуємо бекон
  • додаємо нарізані гриби і сіль
  • пасеруємо до золотистого кольору
  • розподіляємо начинку по капелюшках
  • обертаємо кожну смужкою бекону 
  • посипаємо тертим сиром
  • запікаємо 20 хв. при температурі 180 °С

Печериці, фаршировані м'ясом та сиром

Інгредієнти:

  • 12 великих печериць
  • одна столова ложка вершкового масла
  • 400 г будь-якого м'ясного фаршу
  • сіль за (смаком)
  • мелений чорний перець (за смаком)
  • дві столові ложки олії
  • чверть пучка зеленої цибулі
  • три зубчики часнику
  • 200 г сиру
  • італійські трави - за смаком
  • 40 г панірувальних сухарів
  • 100 г твердого сиру

Приготування:

  • змащуємо капелюшки печериць ззовні розтопленим вершковим маслом, приправляємо фарш сіллю та перцем
  • у сковороду з розігрітою олією викладаємо м'ясо, майже всю рубану цибулю і подрібнений часник
  • обсмажуємо, доки не зміниться колір фаршу
  • додаємо італійські трави та сухарі 
  • ретельно перемішуємо 
  • всипаємо половину твердого сиру 
  • ще раз добре перемішуємо
  • заповнюємо капелюшки начинкою
  • покриваємо шаром сиру
  • запікаємо 15 хв. в розігрітій до 200 °С духовці 
  • прикрашаємо готову страву рубленою цибулею, що залишилася.

Смачного!

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