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Фаршировані печериці (шампіньйони): смачні, швидкі, апетитні
Фаршировані печериці – дуже проста та смачна закуска. Начиняйте гриби сиром, куркою, яйцями, ковбасою, овочами. Запікайте в духовці та смакуйте на здоров’я
Печериці, фаршировані куркою та сиром
Інгредієнти:
- одна цибулина
- дві столові ложки олії
- 12 великих печериць
- сіль (до смаку)
- мелений чорний перець (до смаку)
- 100 г вареного курячого філе
- 100 г твердого сиру
- дві столові ложки майонезу чи сметани
Приготування:
- нарізаємо цибулю дрібними кубиками
- злегка обсмажуємо її в олії
- додаємо дрібно рублені ніжки печериць
- пасеруємо, помішуючи, 7 хв.
- приправляємо сіллю та перцем
- дрібно кришимо курку
- натираємо сир
- додаємо засмажку та майонез чи сметану
- перемішуємо
- присипаємо капелюшки грибів сіллю
- начиняємо сумішшю
- запікаємо 15–20 хв. при температурі 180 °C.
Фаршировані печериці в беконі
Інгредієнти:
- шість великих печериць
- дев’ять смужок бекону
- сіль за смаком;
- 100 г твердого сиру
Приготування:
- нарізаємо 3 смужки бекону та грибні ніжки маленькими кубиками
- злегка обсмажуємо бекон
- додаємо нарізані гриби і сіль
- пасеруємо до золотистого кольору
- розподіляємо начинку по капелюшках
- обертаємо кожну смужкою бекону
- посипаємо тертим сиром
- запікаємо 20 хв. при температурі 180 °С
Печериці, фаршировані м'ясом та сиром
Інгредієнти:
- 12 великих печериць
- одна столова ложка вершкового масла
- 400 г будь-якого м'ясного фаршу
- сіль за (смаком)
- мелений чорний перець (за смаком)
- дві столові ложки олії
- чверть пучка зеленої цибулі
- три зубчики часнику
- 200 г сиру
- італійські трави - за смаком
- 40 г панірувальних сухарів
- 100 г твердого сиру
Приготування:
- змащуємо капелюшки печериць ззовні розтопленим вершковим маслом, приправляємо фарш сіллю та перцем
- у сковороду з розігрітою олією викладаємо м'ясо, майже всю рубану цибулю і подрібнений часник
- обсмажуємо, доки не зміниться колір фаршу
- додаємо італійські трави та сухарі
- ретельно перемішуємо
- всипаємо половину твердого сиру
- ще раз добре перемішуємо
- заповнюємо капелюшки начинкою
- покриваємо шаром сиру
- запікаємо 15 хв. в розігрітій до 200 °С духовці
- прикрашаємо готову страву рубленою цибулею, що залишилася.
Смачного!
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