Фашизм ХХ століття виродився у російський тероризм
Якби у Путіна не було ядерки й він був таким собі мілошовичем чи хусейном – його давно б порвали
Колись Михайло Ромм, радянський режисер, зняв фільм "Звичайний фашизм". Там наче про Гітлера. Але між рядків можна бачити – що і про Сталіна теж.
Радянський режисер натякав глядачам: фашизм народжується з авторитаризму. Коли можна закрити ЗМІ або і закрити журналіста. Коли мера міста можна не випустити за кордон по інвестиції. Ну і так далі. Так народжується авторитаризм. А з нього...
Ми зараз чітко бачимо фашизм і його прояв з XX століття – тероризм на Росії. Коли б’ють по критичній інфраструктурі й кажуть, що це відповідь за те, що ми їх не любимо.
Коли беруть і викрадають людей, від яких залежить наша спільна безпека. Услід за директором ЗАЕС, його заступником – вкрали й ключових менеджерів атомної: начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.
Ми зараз чітко бачимо фашизм і його прояв з XX століття – тероризм на Росії
І Путін збирається здивувати своєю присутністю G20? Як кажуть на Росії: со свіним рилом – в калашний ряд. І ніхто і вухом не веде.
Хіба що Цукерберг може мене забанити за порівняння Путіна зі свійською твариною.
Дуже гірко від такого сприйняття. Якби у Путіна не було ядерки й він був таким собі мілошовичем чи хусейном – його давно б порвали. А так – досі рахуються.
Коли мавпа з гранатою шантажує увесь світ і йому сходить з рук – ми так цивілізацію не збудуємо. І є у мене глибинне відчуття, що Путін помре у своєму ліжку, а не в камері у Гаазі.
Ну, в кращому випадку, як Сталін. Наче у ліжку. Але коли свої соратники щось підсиплють. Та хоч би й так. Але скоріше.
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
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