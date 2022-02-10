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Федоров анонсував подачу заяви на шлюб через "Дію"

10 лютого, 2022 четвер
21:37
Суспільство Михайло Федоров

Віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що українці матимуть можливість подати заяву про реєстрацію шлюбу через "Дію"

Про це він заявив у інтерв'ю ТСН.ua.

"Скоро вже можна буде подати онлайн-заяву на шлюб. Ця послуга у нас в бета-тесті. Але особисто все ж прийти треба буде, щоб поставити підписи. Але вже не треба особисто подавати заяву, обирати дату шлюбу. Тепрр це можна буде зробити онлайн", - сказав віцепрем'єр. 

За його словами, у "Дії" з'явиться свідоцтво про шлюб.

"Обов’язково з’явиться. Але зараз ми на цьому не сфокусовані, бо в отриманні інших послуг воно не дуже використовується. Ми зосереджені на запуску послуги і намагаємося зробити так, щоб реєстри між собою обмінювалися даними. Тобто, щоб не робити багато різних довідок, а щоб реєстри самі між собою забирали дані", - додав Федоров.

Він зазначив, що відобразити свідоцтво в "Дії" не проблема.

"З часом ми це зможемо зробити, якщо буде треба для різних життєвих ситуацій. Але наша філософія не відцифровувати все, а щоб дані державними органами бігали замість людей", - підсумував міністр цифрової трансформації.

  • Посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції Гідності можна буде згенерувати в "Дії".

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шлюб
весілля
Михайло Федоров
одруження
Дія
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