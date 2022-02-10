Федоров анонсував подачу заяви на шлюб через "Дію"
Віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що українці матимуть можливість подати заяву про реєстрацію шлюбу через "Дію"
Про це він заявив у інтерв'ю ТСН.ua.
"Скоро вже можна буде подати онлайн-заяву на шлюб. Ця послуга у нас в бета-тесті. Але особисто все ж прийти треба буде, щоб поставити підписи. Але вже не треба особисто подавати заяву, обирати дату шлюбу. Тепрр це можна буде зробити онлайн", - сказав віцепрем'єр.
За його словами, у "Дії" з'явиться свідоцтво про шлюб.
"Обов’язково з’явиться. Але зараз ми на цьому не сфокусовані, бо в отриманні інших послуг воно не дуже використовується. Ми зосереджені на запуску послуги і намагаємося зробити так, щоб реєстри між собою обмінювалися даними. Тобто, щоб не робити багато різних довідок, а щоб реєстри самі між собою забирали дані", - додав Федоров.
Він зазначив, що відобразити свідоцтво в "Дії" не проблема.
"З часом ми це зможемо зробити, якщо буде треба для різних життєвих ситуацій. Але наша філософія не відцифровувати все, а щоб дані державними органами бігали замість людей", - підсумував міністр цифрової трансформації.
- Посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції Гідності можна буде згенерувати в "Дії".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.77
Купівля 27.77Продаж 28.06
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.1
- Актуальне
- Важливе