У "Дії" можна буде згенерувати посвідчення ветерана війни: Кабмін підтримав нововведення
Посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції Гідності можна буде згенерувати в "Дії"
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції Гідності можна буде отримати в Дії", - написав він.
Кабмін підтримав таке нововведення на засіданні 9 лютого.
Електронний документ буде використовуватися як аналог паперового у формі книжечки.
У е-посвідченні будуть такі дані:
- інформація, що міститься у паперовому посвідченні особи;
- унікальний електронний ідентифікатор: QR-код, штрих-код чи цифровий код;
- відцифрований образ обличчя, що міститься в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни або відображається в е-паспорті / е-паспорті для виїзду за кордон, за згодою особи.
- Нагадаємо, 14 грудня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо запровадження електронного посвідчення ветерана.
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