У "Дії" можна буде згенерувати посвідчення ветерана війни: Кабмін підтримав нововведення

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



"Посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції Гідності можна буде отримати в Дії", - написав він.



Кабмін підтримав таке нововведення на засіданні 9 лютого.



Електронний документ буде використовуватися як аналог паперового у формі книжечки.

У е-посвідченні будуть такі дані:

інформація, що міститься у паперовому посвідченні особи;

унікальний електронний ідентифікатор: QR-код, штрих-код чи цифровий код;

відцифрований образ обличчя, що міститься в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни або відображається в е-паспорті / е-паспорті для виїзду за кордон, за згодою особи.