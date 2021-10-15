Федоров анонсував сервіси для ветеранів війни з РФ у "Дії"
На порталі і в додатку "Дія" у 2022 році з'являться сервіси для ветеранів війни з Росією
Про це написав віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.
Ветеранам, стосовно яких є дані у реєстрах, буде доступний розділ із інформацією про їхні статуси та пільги.
Всього в Україні більше 400 тисяч учасників АТО/ООС, а разом із воїнами Другої світової війни, членами родин загиблих, учасників бойових дій на територіях інших держав - приблизно 1,2 млн
"Працюємо з іншими міністерствами, щоб інтегрувати всі існуючі державні реєстри, а їх близько 16", - розказав Федоров.
За його словами, це початок для реалізації нових сервісів.
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