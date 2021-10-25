Федоров пригрозив кримінальною відповідальністю покупцям фальшивих копій документів з "Дії"
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пригрозив кримінальною відповідальністю шахраям, які продають фальшиві копії документів з "Дії", а також громадянам, які їх купляють
Про це Федоров повідомив у Telegram.
"Поставив задачу команді розробити новий електронний документ "паспорт ув'язненого", організаторам цього шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками", - написав Федоров.
Федоров нагадав, що зловмисники зробили фейкову копію застосунку з документами і дизайном у стилі "Дії" для Android. Застосунку немає у Google Play, а його метою є створення підробних COVID-сертифікатів, а також фейкових паспортів для купівлі алкоголю неповнолітніми.
"Звичайно ж документи не валідуються через QR. І для тих, хто купляє подібні "сервіси", будьте обережні, можна потрапити під статтю "підробка документів", - підкреслив міністр.
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