Федоров пригрозив кримінальною відповідальністю покупцям фальшивих копій документів з "Дії"

Про це Федоров повідомив у Telegram.



"Поставив задачу команді розробити новий електронний документ "паспорт ув'язненого", організаторам цього шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками", - написав Федоров.



Федоров нагадав, що зловмисники зробили фейкову копію застосунку з документами і дизайном у стилі "Дії" для Android. Застосунку немає у Google Play, а його метою є створення підробних COVID-сертифікатів, а також фейкових паспортів для купівлі алкоголю неповнолітніми.



"Звичайно ж документи не валідуються через QR. І для тих, хто купляє подібні "сервіси", будьте обережні, можна потрапити під статтю "підробка документів", - підкреслив міністр.

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