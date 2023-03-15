Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після нічийного результату (1:1) у Варшаві, команди зійдуться у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЄ у Нідерландах.

Букмекери вважають, що "Шахтар" є аутсайдером протистояння. Коефіцієнт на перемогу українців - 7,0. Виграш "Феєнорда" оцінюють у 1,5. Нічию в основний час - 4,40.

За свою історію "Шахтар" і "Феєнорд" зустрічались тричі. Двічі вигравав "Шахтар", ще один матч закінчився внічию.

Жеребкування чвертьфіналу Ліги Європи відбудеться 17 березня.

"Шахтар" - останній представник України у цьому єврокубковому сезоні.

Ліга Європи

1/8 фіналу. Повторна зустріч

16 березня

"Феєнорд" (Нідерланди) - "Шахтар" (Україна)

Перший матч - 1:1

Роттердам, стадіон "Де Кейп"

Початок о 19:45

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