Народився 29 серпня 1974 року в Україні, у місті Дніпропетровськ (Дніпро), у родині українських євреїв. Одружений, має 7 дітей, а також одного онука. Сповідує юдаїзм.

Закінчив Дніпропетровський техніко-економічний коледж з кваліфікації технолог організації громадського харчування.

Успішно пройшов понад 100 бізнес-тренінгів, у тому числі міжнародних, за тематиками: маркетинг, управління продажами та тимбілдінг.

Будучи шанувальником методології Іцхака Адізеса, Фелікс Черток застосовує її основи у бізнес-процесах власних підприємств.

Кар'єрний шлях бізнесмена

1990 р. Фелікс Черток розпочав свою підприємницьку діяльність у 16 років, відкривши власний відеопрокат у місті Дніпропетровськ.

1994 р. Підприємець займається оптовою торгівлею продуктами харчування та алкогольними напоями, а також імпортними товарами.

1998 р. Заручившись підтримкою партнерів-виробників алкогольної продукції, почав дистрибуцію власних торгових марок.

2000 – 2018 рр. Фелікс Черток бере участь у створенні брендів, що стають популярними серед українських споживачів. Серед них: горілка Green Day, “Українка”, Helsinki, коньяки Adjari, “Довбуш Карпатський”, вина Kosher Collection.

2023 р. Його компанія Торговий Дім "АВ" щорічно постачає понад 24 мільйони пляшок високоякісного алкоголю та вважається однією з найбільших національних компаній-дистрибуторів. Станом на січень 2023 року тут працює 220 спеціалістів.

На фото: Фелікс Черток - власник Торгового дому "АВ" та топменеджери компанії

Останні 25 років Фелікса Чертка надихає створення бізнес-проектів, які закохують споживачів у продукт. Завдяки роботі Торгового дому "АВ" український алкоголь відомий у всьому світі.

Репутація Фелікса Чертка

У своєму бізнесі підприємець Фелікс Черток використовує новітні технології, тому його продукція є лідером галузі та швидко завойовує популярність у споживачів.

Фелікс Черток – надійний компаньйон із високим рівнем довіри у ділових колах. Гідний конкурент.

Фелікс Черток Компромат. Підприємець проти використання недобросовісних методів конкуренції. Фелікс Борисович завжди шукає компроміси та є людиною слова.

Інвестиційна діяльність

Фелікс Черток — підприємець, який інвестує у проєкти, що допомагають суспільству. Наразі фінансує кілька українських IT-проєктів для підприємців у сфері дистрибуції. Таким чином, своєю діяльністю Фелікс Черток популяризує український продукт та створює сприятливе середовище для появи та розвитку брендів, які стануть відомими далеко за межами України.

Благодійність

З 2010 року Фелікс Черток є членом опікунської ради Дніпропетровської єврейської громади, бере активну участь у житті міста Дніпропетровськ (Дніпро). Близько 30 установ та 15 000 жителів міста щороку отримують допомогу від опікунської ради громади.

На фото: Головний рабин Дніпра та регіону – Шмуель Камінецький та Фелікс Борисович Черток

Фелікс Черток підтримує не лише соціальні проекти, а також проекти у сфері освіти та медицини.

Серед проектів:

програми благодійного фонду "Хесед Хана";

опікунство над будинком-інтернатом для дівчаток "Бейт ЛеБанот";

фінансова підтримка будинку для людей похилого віку "Бейт Барух".

2021 року в Єврейському медичному центрі JMC за підтримки Фелікса Чертка місцеве населення було безкоштовно вакциновано проти COVID-19.

З початку війни в Україні компанія Фелікса Чертка підтримує Збройні сили України. Зокрема, Торговий дім "АВ" щомісяця бере участь у зборі коштів на потреби армії.

Сфера інтересів

Серед постійного кола інтересів Фелікса Чертка: стратегія та маркетинг, розробка нових продуктів/брендів, інвестиційна діяльність.