Про це повідомляє Еспресо.TV.

Повторну гру другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між турецьким "Фенербахче" та київським "Динамо" 27 липня транслюватиме телеканал "2+2" та ОТТ-платформі Setanta Sports.

"2+2" покаже матч із запізненням на 15 хв - зустріч у Стамбулі розпочнеться о 20:00, а етер стартує о 20:15.

Наживо гру можна буде подивитись лише на ОТТ-платформі Setanta Sports, яка володіє правами на показ. На інших ОТТ-сервісах матч не транслюватимуть.

Перший матч між "Динамо" та "Фенербахче" відбувся 20 липня у Лодзі та завершився внічию 0:0.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 2-й раунд

27 липня

"Фенербахче" (Туреччина) - "Динамо" (Україна)

"Динамо": Бущан - Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак - Шапаренко, Сидорчук - Циганков, Буяльський, Вербич - Бєсєдін

"Фенербахче": Алтай - Осайї-Самуель, Тіссеранд, Салай, Кадіоглу – Арао - Кахведжі, Юксек, Россі – Кінг, Валенсія

Перший матч - 0:0

Початок о 20:00

Пряма трансляція на "2+2" та ОТТ-платформі Setanta Sports

20 липня київське "Динамо" зіграло внічию з "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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