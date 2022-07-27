"Фенербахче" - "Динамо": стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні, 27 липня, київське "Динамо" зіграє з турецьким "Фенербахче" у повторному матчі кваліфікації ЛЧ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Повторну гру другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між турецьким "Фенербахче" та київським "Динамо" 27 липня транслюватиме телеканал "2+2" та ОТТ-платформі Setanta Sports.
"2+2" покаже матч із запізненням на 15 хв - зустріч у Стамбулі розпочнеться о 20:00, а етер стартує о 20:15.
Наживо гру можна буде подивитись лише на ОТТ-платформі Setanta Sports, яка володіє правами на показ. На інших ОТТ-сервісах матч не транслюватимуть.
Перший матч між "Динамо" та "Фенербахче" відбувся 20 липня у Лодзі та завершився внічию 0:0.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 2-й раунд
27 липня
"Фенербахче" (Туреччина) - "Динамо" (Україна)
"Динамо": Бущан - Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак - Шапаренко, Сидорчук - Циганков, Буяльський, Вербич - Бєсєдін
"Фенербахче": Алтай - Осайї-Самуель, Тіссеранд, Салай, Кадіоглу – Арао - Кахведжі, Юксек, Россі – Кінг, Валенсія
Перший матч - 0:0
Початок о 20:00
Пряма трансляція на "2+2" та ОТТ-платформі Setanta Sports
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20 липня київське "Динамо" зіграло внічию з "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.
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