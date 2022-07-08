"Фенербахче" перед матчем з "Динамо" готується провести топ-трансфер

Про це повідомляє Fotomac.

За інформацією джерела, у послугах гравця особисто зацікавлений головний тренер "Фенербахче" Жорже Жезуш. Менеджер гравця вже прибув у Стамбул на перемовини. Турецький клуб готовий запропонувати уругвайцю хороший контракт.

У минулому сезоні 35-річний Едінсон Кавані провів за "Манчестер Юнайтед" 15 матчів в АПЛ, де відзначився 2 голами та 1 асистом. Він залишив команду, як вільний агент.

Кавані відомий фанатам також своєю грою за французький ПСЖ, збірну Уругваю та італійський "Наполі", є справжньою зіркою футболу.

20 та 27 липня"Фенербахче" зіграє з "Динамо" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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