"Фенербахче" перед матчем з "Динамо" готується провести топ-трансфер
Турецький "Фенербахче" веде перемовини про підписання уругвайського форварда Едінсона Кавані
Про це повідомляє Fotomac.
За інформацією джерела, у послугах гравця особисто зацікавлений головний тренер "Фенербахче" Жорже Жезуш. Менеджер гравця вже прибув у Стамбул на перемовини. Турецький клуб готовий запропонувати уругвайцю хороший контракт.
У минулому сезоні 35-річний Едінсон Кавані провів за "Манчестер Юнайтед" 15 матчів в АПЛ, де відзначився 2 голами та 1 асистом. Він залишив команду, як вільний агент.
Кавані відомий фанатам також своєю грою за французький ПСЖ, збірну Уругваю та італійський "Наполі", є справжньою зіркою футболу.
20 та 27 липня"Фенербахче" зіграє з "Динамо" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.
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