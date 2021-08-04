"Ференцварош" переміг "Славію" у Лізі чемпіонів, двічі забили українці
У першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів угорський "Ференцварош" обіграв празьку "Славію"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Голами в матчі "Ференцварош" - "Славія" відзначились українці. Наприкінці першого тайму захисник празького клубу Тарас Качараба забив у свої ворота, а на 51-й хвилині Ігор Харатін відзначився з пенальті і подвоїв перевагу "Ференцвароша".
Матч-відповідь відбудеться за тиждень - 11 серпня. У плей-офф "Ференцварош", якщо пройде "Славію", зіграє проти переможця пари "Клуж" - "Янг Бойз".
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 3-й раунд
Перший матч
4 серпня
"Ференцварош" (Угорщина) - "Славія" Прага (Чехія) 2:0
Голи: Качараба, 44 (авт.), Харатін, 51 (пен.)
- Нагадаємо, 3 серпня у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" переміг бельгійський "Генк".
- 4 серпня московський "Спартак" програв лісабонській "Бенфіці" у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
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