"Ференцварош" переміг "Славію" у Лізі чемпіонів, двічі забили українці

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Голами в матчі "Ференцварош" - "Славія" відзначились українці. Наприкінці першого тайму захисник празького клубу Тарас Качараба забив у свої ворота, а на 51-й хвилині Ігор Харатін відзначився з пенальті і подвоїв перевагу "Ференцвароша".



Матч-відповідь відбудеться за тиждень - 11 серпня. У плей-офф "Ференцварош", якщо пройде "Славію", зіграє проти переможця пари "Клуж" - "Янг Бойз".



Ліга чемпіонів



Кваліфікація. 3-й раунд



Перший матч



4 серпня



"Ференцварош" (Угорщина) - "Славія" Прага (Чехія) 2:0



Голи: Качараба, 44 (авт.), Харатін, 51 (пен.)

Нагадаємо, 3 серпня у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" переміг бельгійський "Генк".

4 серпня московський "Спартак" програв лісабонській "Бенфіці" у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

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