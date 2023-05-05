Фермер підірвався на міні у Харківській області
На Харківщині тракторист натрапив на міну під час робіт у полі
Про це повідомляє Харківська ОВА.
Інцидент стався у селі Нікополь Ізюмського району. Під час робіт у полі 37-річний тракторист підірвався на міні. Через отримані травми фермер був госпіталізований.
"Закликаю усіх пам'ятати про мінну небезпеку та бути максимально обережними. Не відвідуйте ліси, поля, узбіччя доріг, береги водойм та інші потенційно заміновані місця. В разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не торкайтесь його. Відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку ДСНС або Нацполіцію", - нагадує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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