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Ferrexpo інвестувала $161 млн у 2022 році

27 березня, 2023 понедiлок
19:39
Економіка

Сумарні інвестиції Групи за 2007-2022 роки склали $3,3 млрд

Ferrexpo у 2022 році інвестувала в економіку України $161 млн, це відповідає середньому річному рівню капітальних інвестицій за останні 8 років у $160 млн. Такі дані містяться в публікації Річних фінансових результатів Ferrexpo за 2022 рік. Тобто Ferrexpo зберегла рівень активності інвестиційних процесів, незважаючи на бойові дії на території України.

Ferrexpo – один із найбільших інвесторів в українську економіку із середньою часткою 2,5% в загальному показнику капітальних інвестицій промисловості у 2007–2021 рр., згідно з розрахунками GMK Center. Частку Групи в сумарних інвестиціях в Україні у 2022 році порахувати не вбачається можливим, з огляду на відсутність даних з боку Державної служби статистики.

Попередня оцінка падіння ВВП України у 2022 році на 30,4% дає змогу зробити припущення про те, що частка Ferrexpo в сумарних інвестиціях, як мінімум, збереглась не тільки в рамках країни, але й регіону. На регіональному рівні діяльність Групи ще важливіша. Протягом останніх 15 років Ferrexpo забезпечила п’яту частину капітальних інвестицій в Полтавській області – 22%.

Сума інвестицій Ferrexpo в 2022 році на 55% нижча за показник 2021 року. Але тут слід зважити на високу базу порівняння – сума інвестицій 2021 року була найбільшою за останні 8 років.

У 2021 р. частка Ferrexpo в загальній сумі інвестицій промисловості країни склала 5,2% і 41% – Полтавської області. Тобто Ferrexpo підтримує інвестиційну активність в країні та регіоні навіть в періоди економічних спадів, як сьогодні, коли спад викликаний російською агресією.

Висока інвестиційна активність Групи призвела до того, що активи Ferrexpo добре проінвестовані. Це дає змогу більше вкладати в проєкти розвитку. Частка інвестицій Ferrexpo в проєкти розвитку в середньому становить 63%, на відміну від інших компаній сектору в Україні, які змушені інвестувати до 70% в проєкти підтримки обладнання в робочому стані. Це потенційно дозволяє Групі розвиватися більш швидкими темпами та демонструвати більшу ефективність.

Нагадаємо, за підсумками 2022 року Ferrexpo виробила 6,053 млн т окатків, що на 46% менше в порівнянні з 2021 роком. Випуск DR-окатків з 67%-м вмістом заліза у 2022 році зменшився на 18% р./р. – до 353 тис. т. Протягом року виробництво окатків прямого відновлення становило 6% від загального виробництва продукції.

Новини
Костянтин Жеваго
Ferrexpo
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