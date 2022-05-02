Ferrexpo Костянтина Жеваго долучилася до вирішення проблем із водопостачанням у Миколаєві

Компанією Ferrexpo негайно було прийняте рішення про постачання великих ємностей для питної води й вирішення технічних питань, пов’язаних з бурінням свердловин. У відповідності до перемовин з представниками Миколаєва, прийнято рішення про постачання 150 ємностей об’ємом 1000 літрів кожна, 108 із яких уже доставлено отримувачам. Загальна вартість партії допомоги складе майже 1 млн.гривень.



“Миколаївщина знаходиться на межі гуманітарної катастрофи, оскільки було зруйновано об’єкти критичної інфраструктури та комунальної сфери - мережі водопостачання та водовідведення. Ми одразу скерували свої зусилля для організації місцевим жителям доступу до питної води, адже Спеціальний Гуманітарний фонд Ferrexpo був створений в тому числі саме для цієї мети – забезпечення гуманітарних потреб мешканців тих територій, які найбільше цього потребують” - повідомив керівник програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні Юрій Химич.



Нагадаємо, компанією Ferrexpo, яка входить у ТОП-3 світових експортерів високоякісних залізорудних окатків з виробничими потужностями в Україні, створено Спеціальний Гуманітарний фонд, розподіл коштів з якого координується керівництвом підприємств компанії в Україні у тісній співпраці з представниками місцевої влади та національними органами влади. Затверджений бюджет Гуманітарного фонду Ferrexpo становить 12,5 мільйонів доларів.



Довідка про Ferrexpo:



Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 40 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.