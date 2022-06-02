Ferrexpo Костянтина Жеваго передала новий автобус у Тростянець
Місто Тростянець Сумської області розташоване за 50 км від кордону з Росією. Понад 30 днів населений пункт знаходився в окупації російських військ
За цей час було знищено значну частину інфраструктурних об'єктів: повністю зруйнований авто та залізничний вокзал, підприємства та установи, лікарня, всі магазини та аптеки, адмінбудівлі, сотні приватних будинків. Російські військові знищили та викрали всі автомобілі швидкої допомоги, а також комунальний транспорт.
До Феррекспо звернувся міський голова Тростянця Юрій Бова з проханням надати гуманітарну допомогу для забезпечення життєдіяльності населення в Тростянецькій міській територіальній громаді. Компанія долучилася до вирішення транспортного питання: придбала і доставила в місто Тростянець новий автобус АТАМАН А092Н6 вартістю понад 2,5 млн. гривень.
За словами Юрія Химича, керівника програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні, допомога населенню наразі є пріоритетом для Компанії.
"Керівництво Ferrexpo спрямовує свої гуманітарні ініціативи на забезпечення нагальних запитів наших громадян. У Тростянці дуже гостра потреба в комунальній техніці та транспорті. Переданий у місто автобус допоможе полегшити ситуацію з перевезеннями", - додав він.
Компанією Ferrexpo, яка входить у ТОП-3 світових експортерів високоякісних залізорудних окатків з виробничими потужностями в Україні, створено Спеціальний Гуманітарний фонд, який вивчає потреби громад і оперативно організовує їх забезпечення.
Довідка про Ferrexpo:
Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.
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