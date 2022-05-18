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Ferrexpo Костянтина Жеваго передала партію гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб у Полтаві

18 травня, 2022 середа
12:27
Новини

Внаслідок військової агресії багато громадян вимушені були залишити свої домівки та переїхати до інших регіонів України. Одним із таких центрів для переселенців стала Полтавщина, а сам обласний центр прийняв більше 113 тисяч тимчасово переміщених осіб з Харківської, Сумської, Донецької та Луганської областей, з яких понад 60 тисяч - діти різного віку

Колектив Полтавського академічного обласного театру ляльок з перших днів війни став місцем надання гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям і, відповідно до оцінки потреб, звернувся до керівників гірничодобувних підприємств компанії Ferrexpo з проханням про надання необхідних для родин з дітьми речей: побутової хімії, засобів гігієни, підгузків, іграшок, дитячих візочків та ліжечок.

Ferrexpo негайно відгукнулась на звернення і направила відповідний вантаж до гуманітарного хабу. Зокрема було передано 20 дитячих ліжечок, 50 прогулянкових візочків, понад 1000 пачок підгузків, понад 4000 одиниць гігієнічних засобів, дитяче харчування та ін. Загальна вага партії допомоги склала понад 5 тонн.

До вирішення організаційних питань щодо отримання вантажу долучився менеджмент та тренерський склад футбольного клубу "Ворскла", який також є активним учасником реалізації гуманітарних проєктів та ініціатив керівництва компанії Ferrexpo та її основного акціонера Костянтина Жеваго. Вартість партії допомоги становить понад 550 тис. грн.

"Усі мали дещо інші плани на цьогорічну весну: театр готував прем’єри вистав, спортсмени готувалися до відповідальних матчів у національних та міжнародних змаганнях. Наразі митці займаються вирішенням гуманітарних питань вимушено переміщених осіб, а тренери та футболісти надають гуманітарну допомогу тим, хто найбільше її потребує. До нас звернулися волонтери з Полтави, і ми не могли залишити без допомоги людей, що втратили свої домівки", -відмітив Юрій Химич, керівник програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні.

Компанією Ferrexpo, яка входить у ТОП-3 світових експортерів високоякісних залізорудних окатків з виробничими потужностями в Україні, створено Спеціальний Гуманітарний фонд, розподіл коштів з якого координується керівництвом підприємств компанії в Україні у тісній співпраці з представниками місцевої влади та національними органами влади. Затверджений бюджет Гуманітарного фонду Ferrexpo становить 12,5 мільйонів доларів США.  

Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю та підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.

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