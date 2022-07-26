Ferrexpo Костянтина Жеваго придбала автомобіль для медиків Макарова
Селище міського типу Макарів Бучанського району Київської області понад місяць було заблоковано російськими військами. Внаслідок ворожих обстрілів, ракетних та авіаударів населений пункт зазнав значних руйнувань - майже всі об’єкти інфраструктури та установи було знищено
За оцінками влади Макарів зруйновано на 40%: більшість житлових будинків та магазинів повністю знищено, значних пошкоджень зазнали адміністративні будівлі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Крім того, значних пошкоджень зазнав і комунальний транспорт селища, зокрема автівки медичного призначення.
За дорученням основного акціонера компанії "Феррекспо" Костянтина Жеваго було оперативно придбано сучасний автомобіль для комунального некомерційного підприємства "Макарівський центр первинної медико-санітарної допомоги", який буде використовуватися для потреб жителів, що обслуговуються в Плахтянській амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
"Для держави, яка знаходиться у стані війни - надійна робота лікарень, а також амбулаторій сімейної медицини, є критичним питанням для вирішення владою на місцях. Міські органи влади працюють в умовах недостатнього фінансування, руйнування логістичної інфраструктури, тому вкрай важливо надавати допомогу для регіонів, постраждалих від агресії, та робити можливою діяльність об’єктів критичної та соціальної інфраструктури", - зазначили в компанії Ferrexpo.
Менеджмент Ferrexpo й особисто Костянтин Жеваго продовжують слідкувати за ситуацією в Україні та оперативно надавати допомогу туди, де її найбільше потребують. Компанія об'єднала зусилля своїх керівників та працівників і впевнена, що така підтримка допоможе якнайшвидше впоратися з наслідками ворожої агресії.
Довідка про Ferrexpo:
Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.
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