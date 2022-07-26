Ferrexpo Костянтина Жеваго придбала автомобіль для медиків Макарова

За оцінками влади Макарів зруйновано на 40%: більшість житлових будинків та магазинів повністю знищено, значних пошкоджень зазнали адміністративні будівлі та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Крім того, значних пошкоджень зазнав і комунальний транспорт селища, зокрема автівки медичного призначення.

За дорученням основного акціонера компанії "Феррекспо" Костянтина Жеваго було оперативно придбано сучасний автомобіль для комунального некомерційного підприємства "Макарівський центр первинної медико-санітарної допомоги", який буде використовуватися для потреб жителів, що обслуговуються в Плахтянській амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

"Для держави, яка знаходиться у стані війни - надійна робота лікарень, а також амбулаторій сімейної медицини, є критичним питанням для вирішення владою на місцях. Міські органи влади працюють в умовах недостатнього фінансування, руйнування логістичної інфраструктури, тому вкрай важливо надавати допомогу для регіонів, постраждалих від агресії, та робити можливою діяльність об’єктів критичної та соціальної інфраструктури", - зазначили в компанії Ferrexpo.

Менеджмент Ferrexpo й особисто Костянтин Жеваго продовжують слідкувати за ситуацією в Україні та оперативно надавати допомогу туди, де її найбільше потребують. Компанія об'єднала зусилля своїх керівників та працівників і впевнена, що така підтримка допоможе якнайшвидше впоратися з наслідками ворожої агресії.

Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.