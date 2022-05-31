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Новини компаній

Ferrexpo Костянтина Жеваго придбала автомобіль швидкої допомоги для медиків Чернігова

31 травня, 2022 вiвторок
11:47
війна з Росією

Облога Чернігова внаслідок військової агресії РФ, що тривала понад місяць, завдала значної шкоди місту. Надзвичайно критично це відзначилося на діяльності закладів охорони здоров’я

За словами в.о. генерального директора комунального некомерційного підприємства "Чернігівська обласна дитяча лікарня" Чернігівської обласної ради Миколи Люткевича, їхня лікарня також постраждала і залишилася фактично єдиним медичним закладом в області, що має 14 клінічних відділень та обслуговує  як місто Чернігів, так і область. Крім того, медики мають певні проблеми, пов’язані з пошкодженням доріг, і потребують спеціалізованих транспортних засобів підвищеної прохідності.

Компанія Феррекспо негайно відреагувала на потреби лікарів та придбала автомобіль швидкої допомоги (реанімобіль) FORD TRANSIT вартістю понад 2,1 млн. грн. Реанімобіль призначений для перевезення дітей старше 10 років і укомплектований усім необхідним.

"Сьогодні ми передали медикам Чернігівщини автомобіль швидкої допомоги підвищеної прохідності, який дасть змогу транспортувати пацієнтів в умовах бездоріжжя, що зараз є надзвичайно важливим, адже внаслідок військової агресії основні транспортні шляхи області пошкоджені. Керівництво Ferrexpo в Україні отримує запити з різних областей нашої країни, ми уважно вивчаємо їх і надаємо гуманітарну підтримку, особливо в частині забезпечення першочергових потреб населення та сфери охорони здоров'я”, - повідомив Юрій Химич, керівник програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні.

Компанією Ferrexpo, яка входить у ТОП-3 світових експортерів високоякісних залізорудних окатків з виробничими потужностями в Україні, створено Спеціальний Гуманітарний фонд для забезпечення потреб населення нашої країни. Наразі до різних областей України вже передана комунальна техніка, автомобілі швидкої допомоги, медичне обладнання та медикаменти, продукти харчування, генератори, одяг, взуття та багато іншого. 

Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з  використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.

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