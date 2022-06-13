Ferrexpo Костянтина Жеваго придбала комунальну техніку для потреб міста Охтирка

За словами Охтирського міського голови Павла Кузьменка відновлення міста потребує значних фінансових ресурсів і можливостей місцевого бюджета недостатньо для виконання такого обсягу робіт. “Місто Охтирка офіційно отримало статус героя, але це далося нашій громаді дуже великою ціною та жертвами”, - додав він.

Компанія Ferrexpo передала в місто фронтальний навантажувач SDLG LG936L та екскаватор-навантажувач Bobcat B730. Вартість техніки становить понад 4,8 млн. гривень.

Юрій Химич, керівник програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні, відзначив: “Території, які першими зустріли ворога й були окупованими, відчувають критичну потребу в забезпеченні комунальною технікою для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення міст. Менеджмент Ferrexpo й особисто Костянтин Жеваго оперативно розглянули звернення міської влади Охтирки і профінансували придбання екскаватора та навантажувача. Сподіваємося, це наблизить повернення містян до нормального життя”.

Ferrexpo, яка входить у ТОП-3 світових експортерів високоякісних залізорудних окатків з виробничими потужностями в Україні, створила Спеціальний Гуманітарний фонд, який вивчає потреби громад і оперативно організовує їх забезпечення. Допомога передбачає передачу продуктів харчування, питної води, одягу, взуття, предметів гігієни, медичного обладнання та медикаментів, комунальної техніки, транспортних засобів та ін.

Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.