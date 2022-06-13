Ferrexpo Костянтина Жеваго придбала комунальну техніку для потреб міста Охтирка
Через військову російську агресію багато українських міст та селищ зазнали значних руйнувань та знищення об’єктів інфраструктури. Охтирці ворожі обстріли авіацією та артилерією обійшлися великою ціною та жертвами: адміністративні будівлі, житлові та багатоквартирні будинки, об’єкти соціальної сфери зруйновані повністю або сильно пошкоджені
За словами Охтирського міського голови Павла Кузьменка відновлення міста потребує значних фінансових ресурсів і можливостей місцевого бюджета недостатньо для виконання такого обсягу робіт. “Місто Охтирка офіційно отримало статус героя, але це далося нашій громаді дуже великою ціною та жертвами”, - додав він.
Компанія Ferrexpo передала в місто фронтальний навантажувач SDLG LG936L та екскаватор-навантажувач Bobcat B730. Вартість техніки становить понад 4,8 млн. гривень.
Юрій Химич, керівник програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні, відзначив: “Території, які першими зустріли ворога й були окупованими, відчувають критичну потребу в забезпеченні комунальною технікою для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення міст. Менеджмент Ferrexpo й особисто Костянтин Жеваго оперативно розглянули звернення міської влади Охтирки і профінансували придбання екскаватора та навантажувача. Сподіваємося, це наблизить повернення містян до нормального життя”.
Ferrexpo, яка входить у ТОП-3 світових експортерів високоякісних залізорудних окатків з виробничими потужностями в Україні, створила Спеціальний Гуманітарний фонд, який вивчає потреби громад і оперативно організовує їх забезпечення. Допомога передбачає передачу продуктів харчування, питної води, одягу, взуття, предметів гігієни, медичного обладнання та медикаментів, комунальної техніки, транспортних засобів та ін.
Довідка про Ferrexpo:
Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.
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