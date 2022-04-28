Ferrexpo Костянтина Жеваго придбала операційний стіл для Дніпропетровської обласної клінічної лікарні

Даний стіл підходить для проведення стандартних операцій на грудній клітці та животі, а також для офтальмологічних, урологічних та інших операцій.



"Наша лікарня мала потребу в сучасному, компактному та функціональному операційному столі. Ми щиро вдячні Компанії Ferrexpo, яка відгукнулася на наше прохання й придбала для нас відповідний стіл. Його пневматична система дозволяє регулювати кожну дію та забезпечує точне позиціонування пацієнта. Більш того, операційний стіл дозволяє робити рентген знімки майже всіх частин тіла", - повідомили в медичному закладі.







За словами керівника програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні Юрія Химича, у цей надскладний для всієї України час. забезпечення потреб медиків - є однією з першочергових задач для створеного, з ініціативи Костянтина Жеваго, Спеціального Гуманітарного Фонду Компанії Ferrexpo. "Ми на зв’язку з лікарнями де приймають найбільшу кількість поранених та з лікарнями найбільш постраждалих регіонів України, вивчаємо їхні потреби та реагуємо на звернення", - додав Юрій Химич.







Як повідомлялося минулого тижня, Рада директорів компанії Ferrexpo вирішила збільшити затверджений бюджет Гуманітарного фонду Ferrexpo до 12,5 мільйонів доларів США. Рішення про збільшення фінансування було прийнято для того, аби керівництво Групи могло й надалі ефективно та своєчасно реагувати на гуманітарну кризу, що склалася в Україні внаслідок вторгнення Росії.



Довідка про Ferrexpo:



Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 40 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9% . Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.comhttp://www.ferrexpo.com.