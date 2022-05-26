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Ferrexpo Костянтина Жеваго придбала партію одягу та взуття для переселенців у Полтаві

26 травня, 2022 четвер
10:37
Новини Ferrexpo

Полтава стала своєрідним хабом для тимчасово переміщених осіб з усієї України. З початку російської військової агресії місто офіційно прийняло понад 113 тисяч вимушених переселенців переважно з Харківської, Сумської, Донецької та Луганської областей. Понад 60 тисяч осіб, що змушені були покинути свої домівки - діти

За ініціативи керівників та колективу в приміщенні Полтавського академічного обласного театру ляльок було організоване місце надання гуманітарної допомоги вимушено переміщеним особам. Волонтери отримують запити й намагаються надати всебічну допомогу таким людям. Тому просять благодійників придбати необхідне для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Театр звернувся до керівників гірничодобувних підприємств компанії Ferrexpo з проханням про придбання одягу, взуття, постільної білизни та дитячих іграшок.

Компанія Феррекспо оперативно відгукнулась і спільно з футбольним клубом “Ворскла” організувала доставку гуманітарного вантажу центру надання допомоги в Полтаві. Керівники, тренери та спортсмени особисто взяли участь у розвантаженні доставленого вантажу. Вартість цієї партії допомоги склала понад 2,7 млн. грн. Волонтери отримали понад 4000 спортивних костюмів, більше 3000 футболок, понад 2000 пар взуття, серед якого мокасини, кросівки та сандалі, інший одяг, постільну білизну та іграшки для передачі дітям різного віку.

“Хочу відзначити роль основного акціонера компанії Ferrexpo Костянтина Жеваго в оперативному розгляді та вирішенні гуманітарних проблем, які спричинені російською агресією. Спільна робота з керівництвом та менеджментом компанії, індивідуальний підхід, пошук найкращого рішення дають надію на наближення перемоги і щоденно полегшують життя тих, хто постраждав у цій війні. Так, сьогодні, велика кількість родин тимчасово переміщених осіб отримає необхідні взуття та одяг,  постільну білизну та інше. Цей гуманітарний вантаж також містить в собі іграшки, які хоч трохи піднімуть настрій діткам”, - повідомив Юрій Химич, керівник програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні.

Компанією Ferrexpo, яка входить у ТОП-3 світових експортерів високоякісних залізорудних окатків з виробничими потужностями в Україні, створено Спеціальний Гуманітарний фонд, розподіл коштів з якого координується керівництвом підприємств компанії в Україні у тісній співпраці з представниками місцевої влади та національними органами влади. Затверджений бюджет Гуманітарного фонду Ferrexpo становить 12,5 мільйонів доларів.  

Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з  використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com

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