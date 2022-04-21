Ferrexpo Костянтина Жеваго збільшила фінансування гуманітарного фонду до 12,5 млн. доларів США

Рішення про збільшення фінансування було прийнято для того, аби керівництво Групи могло й надалі ефективно та своєчасно реагувати на гуманітарну кризу, що склалася в Україні внаслідок вторгнення Росії.

Серед останніх проєктів, які Група реалізувала за допомогою Фонду: соціальна підтримка громад, медичне забезпечення, підтримка внутрішньо переміщених осіб, логістична допомога і підтримка місцевої влади: закупівля електронного обладнання для документування збитків, завданих громадам по всій Україні.

"Робота нашого гуманітарного фонду зосереджена на наданні безпосередньої фінансової підтримки низці ініціатив з використанням нашого досвіду роботи в Україні, а також нашої широкої та різноманітної мережі бізнес-контактів для забезпечення товарами та послугами тих, хто цього потребує. Характер та масштаби проектів змінюються щоденно, і ми пишаємося тим, що можемо підтримати громади по всій Україні у цей непростий час", - прокоментував генеральний директор Ferrexpo Джим Норт.



Про Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 40 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9% . Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.