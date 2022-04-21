Ferrexpo Костянтина Жеваго збільшила фінансування гуманітарного фонду до 12,5 млн. доларів США
Рада директорів компанії Ferrexpo Костянтина Жеваго ухвалила рішення про збільшення фінансування Гуманітарного фонду Ferrexpo до 12,5 мільйонів доларів США – на 5 мільйонів доларів США більше, аніж раніше оголошена сума. Про це йдеться в прес-релізі компанії
Рішення про збільшення фінансування було прийнято для того, аби керівництво Групи могло й надалі ефективно та своєчасно реагувати на гуманітарну кризу, що склалася в Україні внаслідок вторгнення Росії.
Серед останніх проєктів, які Група реалізувала за допомогою Фонду: соціальна підтримка громад, медичне забезпечення, підтримка внутрішньо переміщених осіб, логістична допомога і підтримка місцевої влади: закупівля електронного обладнання для документування збитків, завданих громадам по всій Україні.
"Робота нашого гуманітарного фонду зосереджена на наданні безпосередньої фінансової підтримки низці ініціатив з використанням нашого досвіду роботи в Україні, а також нашої широкої та різноманітної мережі бізнес-контактів для забезпечення товарами та послугами тих, хто цього потребує. Характер та масштаби проектів змінюються щоденно, і ми пишаємося тим, що можемо підтримати громади по всій Україні у цей непростий час", - прокоментував генеральний директор Ferrexpo Джим Норт.
Про Ferrexpo:
Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 40 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9% . Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.
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