Ferrexpo придбала медикаменти для лікарні міста Горішні Плавні на суму 3,2 млн грн

Зокрема лікарня вже забезпечена місячним запасом інсуліну, який життєво необхідний для пацієнтів із цукровим діабетом, пише Еспресо.TV.



Поставлені найнеобхідніші медикаменти для лікування захворювань серцево-судинної системи, бронхів, легенів, знеболювальні, жарознижувальні та протизапальні препарати, антибіотики широкого спектру, вітаміни та багато іншого. Також до медичного закладу вже надійшли медичні рукавички, перев’язочні та інші необхідні витратні матеріали.



Керівник програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні Юрій Химич:



"На жаль, у сьогоднішніх умовах в Україні є перебої із постачанням медикаментів, і це суттєво ускладнює роботу медичного персоналу. З перших днів від початку повномасштабної агресії Росії проти України ми тримаємо руку на пульсі та оперативно реагуємо на гуманітарні потреби міста Горішні Плавні і не тільки. Наше завдання як соціально відповідального бізнесу – зробити все можливе для забезпечення нормального функціонування медичних закладів".



Раніше повідомлялося, що Рада Директорів групи Ferrexpo виділила фінансування на забезпечення гуманітарних потреб нашої країни у розмірі 7,5 мільйонів доларів. Компанія Ferrexpo продовжує стежити за поточною ситуацією в Україні та оперативно надавати допомогу медичним закладам Полтавської та інших областей України.



Довідка про Ferrexpo:



Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК. У 2021 р. компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.



