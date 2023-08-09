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Ferrexpo збільшила виробництво окатків на 57% порівняно із попереднім півріччям

9 серпня, 2023 середа
14:49
Полтавщина

Компанія Ferrexpo, яка володіє Полтавським, Єристівським та Біланівським гірничо-збагачувальними комбінатами, виробила на 57% більше залізорудних окатків, аніж у липні — грудні торік. Але проти першого півріччя минулого року виробництво зменшилось 

У першому півріччі 2023 року компанія зменшила виробництво залізорудних окатків на 59% — до 1 967 тис. тонн проти першого півріччя минулого року. Водночас це на 57% більше, аніж у липні — грудні торік, коли компанія через відключення електроенергії виробила лише 1 256 тис. тонн.

Про це йдеться у звіті за 6 місяців, який компанія опублікувала на Лондонській фондовій біржі.  

"На жаль, війна в поєднанні з тривалим блокуванням українських портів значно впливає на те, що обсяги виробництва залишаються нижчими за рівень до повномасштабного вторгнення. Хоча в Україні помітно відновлення оптимізму, ситуація й далі залишається складною", — констатує Лучіо Дженовезе, голова ради директорів Ferrexpo. 

Компанія зараз використовує дві із чотирьох ліній виробництва окатків. Цього вистачає для постачання продукції європейським клієнтам. Зменшення виробництва посилилося падінням цін на залізну руду. У підсумку піврічний прибуток (EBITDA) впав на 87% — до $64 млн. Компанія пояснює такі показники зростанням витрат, які зумовлені переважно меншими обсягами виробництва, зростанням глобальної інфляції та цінами на енергоносії.  

"Оскільки працюють лише дві лінії виробництва окатків із чотирьох, бізнес і надалі нестиме великі постійні витрати, зокрема, витрати на заробітні плати працівників, важливе й постійне фінансування для громад і гуманітарну підтримку", — коментує Микола Кладієв, фінансовий директор Ferrexpo.

За 2022 рік компанія Ferrexpo сплатила понад 6,3 млрд. гривень податків до бюджетів України різних рівнів та інвестувала в активи на Полтавщині понад 6 млрд гривень під час війни.

Економіка
Ferrexpo
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