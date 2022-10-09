Ферстаппен став дворазовим чемпіоном світу в автоперегонах Формула-1
Нідерландець Макс Ферстапен став чемпіоном світу в автоперегонах у класі Формула-1
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ферстаппен виграв Гран-прі Японії, під час якого переможця було визначено за підсумками лише 28 кіл через зливу. Завдяки цій перемозі гонщик "Ред Булл" став недосяжним для переслідувачів у загальному заліку та дострокового став чемпіоном світу.
Титул став для Ферстаппена другим у кар'єрі – перший він виграв у 2021 році. Нідерландець зрівнявся за кількістю титулів з іспанцем Фернандо Алонсо, фіном Мікою Гаккіненом, бразильцем Емерсоном Фіттіпальді, британцями Гремом Гіллом, Джимом Кларком та італійцем Альберто Аскарі.
Макс Ферстаппен – 17-й в історії багаторазовий чемпіон світу та 11-й пілот, який здобув два титули поспіль.
Формула-1
Гран-прі Японії
Сузука
9 жовтня
1. Макс Ферстаппен (Нідерланди, "Ред Булл")
2. Серхіо Перес (Мексика, "Ред Булл") +27,066
3. Шарль Леклер (Монако, "Феррарі") +31,763
Загальний залік
1. Ферстаппен - 366 очок
2. Перес - 253
3. Леклер - 252
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