Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ферстаппен виграв Гран-прі Японії, під час якого переможця було визначено за підсумками лише 28 кіл через зливу. Завдяки цій перемозі гонщик "Ред Булл" став недосяжним для переслідувачів у загальному заліку та дострокового став чемпіоном світу.

Титул став для Ферстаппена другим у кар'єрі – перший він виграв у 2021 році. Нідерландець зрівнявся за кількістю титулів з іспанцем Фернандо Алонсо, фіном Мікою Гаккіненом, бразильцем Емерсоном Фіттіпальді, британцями Гремом Гіллом, Джимом Кларком та італійцем Альберто Аскарі.

Макс Ферстаппен – 17-й в історії багаторазовий чемпіон світу та 11-й пілот, який здобув два титули поспіль.

Формула-1

Гран-прі Японії

Сузука

9 жовтня

1. Макс Ферстаппен (Нідерланди, "Ред Булл")

2. Серхіо Перес (Мексика, "Ред Булл") +27,066

3. Шарль Леклер (Монако, "Феррарі") +31,763

Загальний залік

1. Ферстаппен - 366 очок

2. Перес - 253

3. Леклер - 252

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