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Фестиваль сучасної анімації та медіа-арту Linoleum оголосив цьогорічних переможців

12 вересня, 2022 понедiлок
12:13
Культура Показ фільму

Фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтва Linoleum мав відбутися у 11 містах України, серед яких Маріуполь та Херсон, однак через повномасштабне вторгнення Росії в Україну його провели онлайн

Про це повідомили організатори фестивалю Linoleum.

Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 12 вересня, Фестиваль сучасної анімації та медіа-арту Linoleum-2022 оголосив переможців.

"Цього року фільми з усього світу брали участь у двох конкурсах – міжнародному та конкурсі комерційної анімації... У міжнародному конкурсі за головний приз змагалися 36 талановитих робіт від учасників Берлінале, Канн, Венеції та Ансі", - йдеться у повідомленні.

Організатори фестивалю відзначили призами трьох учасників:

  • Марту Паєк (Польща) – отримала ґран-прі фестивалю "силу художнього висловлювання, захопливі сцени, візуальне розмаїття та потужне послання" за анімаційний фільм "Неможливі фігури та інші історії I"
  • Ґустава Холтенеса та Севі Іко Домочевські (Іспанія) – отримали спеціальну відзнаку журі "За абсолютно особливу естетику, що виходить за межі традиційного, за надзвичайну увагу до деталей і просто за унікальність" за музичний кліп "Black midi – Welcome to Hell".
  • Данте Сабайа (Аргентина) – отримав нагороду за найкращий фільм у конкурсі комерційної анімації за роботу "Miranda! – El arte de recuperarte".

Зазначається, що протягом 5-денного фестивалю глядачі побачили 244 фільми на MEGOGO та відвідали 9 онлайн майстер-класів у відеобібліотеці Projector.

"Незважаючи на війну, офлайн покази спеціальних програм відбулися у Києві та Харкові, а за тиждень, 17–18 вересня пройдуть у місті Чернівці", - зазначили організатори.

Фестиваль мав відбутися у 11 містах України, серед яких Маріуполь та Херсон, однак через повномасштабне вторгнення Росії в Україну його провели онлайн.

Організатори фестивалю Linoleum оголосили про додатковий показ на MEGOGO з 10 по 30 жовтня.

  • З 2015 року міжнародний фестиваль сучасної анімації та медіа-арту Linoleum проходить у Києві, а раніше проходив у Москві.

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