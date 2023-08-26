Фейгін вважає, що після Путіна почнеться хаос і розпад РФ

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Після Путіна розпочнеться хаос та розпад. У тому вигляді, в якому зараз існує Росія, вона існує поки є Путін. Якщо усунути цей основний елемент, то вся конструкція розвалиться. Тоді не буде головного арбітра. Не буде того, хто встановлює правила. Зрадник гірший за ворога - це як перша поправка до конституції РФ. За це в них можна вбивати, не озираючись на закони та норми", - підкреслив Фейгін.

За словами опозиціонера, за відсутності Путіна уся система РФ посиплеться.

"Безумовно, за відсутності Путіна система конвульсивно спробує ще якийсь час проіснувати. Поставлять якогось Патрушева або Мішустіна - це неважливо. Але така людина не зможе цього всього здійснити. Тому що він не має цієї ексклюзивності, яку Путін знайшов. Це не передається у спадок. Звичайно, ця система розсипається. Доньки Путіна можуть залишитися спадкоємицями влади? Ні, вони не втримають цієї влади. Вони не мають цієї ексклюзивності. Хаос і розпад – це єдина форма після Путіна. Цей механізм не є функціональним без нього", - зауважив Фейгін.