Фейгін вважає, що після Путіна почнеться хаос і розпад РФ
Російський опозиційний громадський і політичний діяч, юрист та блогер Марк Фейгін зазначив, що за відсутності Путіна уся система РФ розвалиться
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Після Путіна розпочнеться хаос та розпад. У тому вигляді, в якому зараз існує Росія, вона існує поки є Путін. Якщо усунути цей основний елемент, то вся конструкція розвалиться. Тоді не буде головного арбітра. Не буде того, хто встановлює правила. Зрадник гірший за ворога - це як перша поправка до конституції РФ. За це в них можна вбивати, не озираючись на закони та норми", - підкреслив Фейгін.
За словами опозиціонера, за відсутності Путіна уся система РФ посиплеться.
"Безумовно, за відсутності Путіна система конвульсивно спробує ще якийсь час проіснувати. Поставлять якогось Патрушева або Мішустіна - це неважливо. Але така людина не зможе цього всього здійснити. Тому що він не має цієї ексклюзивності, яку Путін знайшов. Це не передається у спадок. Звичайно, ця система розсипається. Доньки Путіна можуть залишитися спадкоємицями влади? Ні, вони не втримають цієї влади. Вони не мають цієї ексклюзивності. Хаос і розпад – це єдина форма після Путіна. Цей механізм не є функціональним без нього", - зауважив Фейгін.
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