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"Фейки про політичні переслідування": ДБР заявило про підготовку проти нього спецоперації спецслужбами РФ

28 грудня, 2023 четвер
09:47
Суспільство

Підозрювані у державній зраді члени злочинної організації готують проти Державного бюро розслідувань масштабну медійну спецоперацію з дискредитації

Про це пише пресслужба ДБР.

"За завданням спецслужб РФ вони планують поширити фейки про хід досудового розслідування відносно них, розповідати про нібито політичні переслідування тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через сумнівні джерела в засобах масової інформації заплановано розповсюдження не правдивої та "перекрученої" інформації для нівелювання доведених слідством фактів та здобутих доказів.

У Бюро нагадують, що ДБР спільно з СБУ викрили цю злочинну організацію у листопаді 2023 року. До її складу входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, а також експрокурор.

Встановлено, що за вказівкою російських спецслужб вони організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення вступу України до Європейського союзу та НАТО.

У пресслужбі закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації, ретельно перевіряти факти та обов’язково звертатися до державних органів.

  • На телефони українців за кордоном надходять повідомлення провокаційного змісту з закликом допомогти Росії вигнати "американських сатаністів" з "ісконно русской зємлі".

Кримінал
Росія
Війна з Росією
ДБР
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