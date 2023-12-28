"Фейки про політичні переслідування": ДБР заявило про підготовку проти нього спецоперації спецслужбами РФ

Про це пише пресслужба ДБР.

"За завданням спецслужб РФ вони планують поширити фейки про хід досудового розслідування відносно них, розповідати про нібито політичні переслідування тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через сумнівні джерела в засобах масової інформації заплановано розповсюдження не правдивої та "перекрученої" інформації для нівелювання доведених слідством фактів та здобутих доказів.

У Бюро нагадують, що ДБР спільно з СБУ викрили цю злочинну організацію у листопаді 2023 року. До її складу входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, а також експрокурор.

Встановлено, що за вказівкою російських спецслужб вони організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення вступу України до Європейського союзу та НАТО.

У пресслужбі закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації, ретельно перевіряти факти та обов’язково звертатися до державних органів.