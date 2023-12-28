"Фейки про політичні переслідування": ДБР заявило про підготовку проти нього спецоперації спецслужбами РФ
Підозрювані у державній зраді члени злочинної організації готують проти Державного бюро розслідувань масштабну медійну спецоперацію з дискредитації
Про це пише пресслужба ДБР.
"За завданням спецслужб РФ вони планують поширити фейки про хід досудового розслідування відносно них, розповідати про нібито політичні переслідування тощо", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через сумнівні джерела в засобах масової інформації заплановано розповсюдження не правдивої та "перекрученої" інформації для нівелювання доведених слідством фактів та здобутих доказів.
У Бюро нагадують, що ДБР спільно з СБУ викрили цю злочинну організацію у листопаді 2023 року. До її складу входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, а також експрокурор.
Встановлено, що за вказівкою російських спецслужб вони організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення вступу України до Європейського союзу та НАТО.
У пресслужбі закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації, ретельно перевіряти факти та обов’язково звертатися до державних органів.
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