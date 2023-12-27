"Сатаністи, ісконно русская зємля": спецслужби РФ надсилають українцям за кордоном провокаційні повідомлення, - ГУР
На телефони українців за кордоном надходять повідомлення провокаційного змісту із закликом допомогти Росії вигнати "американських сатаністів" з "ісконно русской зємлі"
Про це пише ГУР МО.
"Повідомлення створені у стилістиці луб’янських лінгвістів: поруч із кліше про необхідність разом "возродіть Кієвскую Русь на зло враґам" стоять фрази на кшталт "бережіть себе та своїх рідних" або "сохраним жизні людєй" - кремлівська пропаганда і погроза в одному реченні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вкінці таких повідомлень написана фраза: "Із россії с любовью".
У розвідці повідомляють, що чергова інформаційна атака спецслужб Росії проти українців за кордоном спрямована на залякування, деморалізацію та дезорганізацію громадян.
- У Центрі протидії дезінформації у середу, 6 грудня, повідомили, що низка іноземних журналістів готує публікації для англомовних ЗМІ з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України.
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