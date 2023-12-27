"Сатаністи, ісконно русская зємля": спецслужби РФ надсилають українцям за кордоном провокаційні повідомлення, - ГУР

Про це пише ГУР МО.

"Повідомлення створені у стилістиці луб’янських лінгвістів: поруч із кліше про необхідність разом "возродіть Кієвскую Русь на зло враґам" стоять фрази на кшталт "бережіть себе та своїх рідних" або "сохраним жизні людєй" - кремлівська пропаганда і погроза в одному реченні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вкінці таких повідомлень написана фраза: "Із россії с любовью".

У розвідці повідомляють, що чергова інформаційна атака спецслужб Росії проти українців за кордоном спрямована на залякування, деморалізацію та дезорганізацію громадян.