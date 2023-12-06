В іноземних ЗМІ готуються публікації з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України, - ЦПД
У Центрі протидії дезінформації у середу, 6 грудня, повідомили, що низка іноземних журналістів готує публікації для англомовних ЗМІ з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України
Про це інформує ЦПД.
"В іноземних ЗМІ готується дезінформаційна кампанія проти вищого керівництва держави", - йдеться у повідомленні.
У ЦПД вказують, що іноземні журналісти, які мають досвід роботи у РФ, частина - на початку каденції російського президента Володимира Путіна, готують серію публікацій, які міститимуть дезінформацією проти військово-політичного керівництва України. Матеріали журналістів будуть опубліковані на англомовних ресурсах.
У ЦПД наголосили, що метою цих публікацій є розкол в українському суспільстві.
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