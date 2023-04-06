Фіксував наслідки ракетного удару РФ по Запоріжжю: СБУ затримала ворожого інформатора
Затримано російського інформатора, який фіксував наслідки ворожого ракетного удару по багатоповерхівці в місті Запоріжжя 22 березня
Про це інформує Служба безпеки України.
Слідство встановило, що зловмисник - місцевий працівник IT-сфери, якого спецслужба РФ дистанційно залучила до співпраці, він підтримував у соцмережах російську війну.
Житель Запоріжжя збирав для рашистів дані про наслідки ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, фото- та відеоматеріалів будівель з описом прилеглої території.
"Встановлено, що саме він зафіксував та переслав ворогу фото зруйнованого багатоквартирного будинку, по якому загарбники вдарили 22 березня цього року", - пише пресслужба.
Інформація потрібна була російським спецслужбам для коригування вогню та підготовки нових обстрілів.
Для комунікації використовували телеграм.
Під час обшуків у фігуранта виявлено телефон із доказами листування з ворогом.
- Раніше Служба безпеки України викрила завербованого російськими спецслужбами диверсанта, який розвідував розташування складів із боєприпасами та баз військової техніки ЗСУ на Донбасі.
- Також Служба безпеки України виявила поплічницю ворога, яка наводила ракети армії Росії на лікарні та гуртожитки у місті Краматорськ Донецької області.
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