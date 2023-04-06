Про це інформує Служба безпеки України.

Слідство встановило, що зловмисник - місцевий працівник IT-сфери, якого спецслужба РФ дистанційно залучила до співпраці, він підтримував у соцмережах російську війну.

Житель Запоріжжя збирав для рашистів дані про наслідки ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, фото- та відеоматеріалів будівель з описом прилеглої території.

"Встановлено, що саме він зафіксував та переслав ворогу фото зруйнованого багатоквартирного будинку, по якому загарбники вдарили 22 березня цього року", - пише пресслужба.

Інформація потрібна була російським спецслужбам для коригування вогню та підготовки нових обстрілів.

Для комунікації використовували телеграм.

Під час обшуків у фігуранта виявлено телефон із доказами листування з ворогом.