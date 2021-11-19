Філіппіни готуються дозволити в'їзд щепленим туристам
Філіппіни ухвалили план для відкриття кордонів для іноземців, вакцинованих від коронавірусу
Про це повідомляє Reuters.
План передбачає дозвіл на в'їзд повністю вакцинованим туристам із країн із низьким рівнем зараження на COVID-19. Водночас основні пункти плану мають бути допрацьовані.
"Дозвіл на в'їзд туристів із країн "зеленої" зони або територій, більшість населення яких вакциновано, а також із низьким рівнем інфікування, допоможе у наших зусиллях щодо відновлення", - сказала міністр туризму Бернадетт Ромуло-Пуйят.
До "зеленого" списку держав, чиїх громадян впускатимуть на територію Філіппін, наразі належать Японія, Китай, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Індія.
Сусідні країни - Таїланд, В'єтнам, Камбоджа, Малайзія, Сінгапур та Індонезія - також поступово відкриватимуть кордони у зв'язку зі зростанням кількості вакцинованих людей.
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