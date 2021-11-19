Філіппіни готуються дозволити в'їзд щепленим туристам

Про це повідомляє Reuters.



План передбачає дозвіл на в'їзд повністю вакцинованим туристам із країн із низьким рівнем зараження на COVID-19. Водночас основні пункти плану мають бути допрацьовані.



"Дозвіл на в'їзд туристів із країн "зеленої" зони або територій, більшість населення яких вакциновано, а також із низьким рівнем інфікування, допоможе у наших зусиллях щодо відновлення", - сказала міністр туризму Бернадетт Ромуло-Пуйят.



До "зеленого" списку держав, чиїх громадян впускатимуть на територію Філіппін, наразі належать Японія, Китай, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Індія.



Сусідні країни - Таїланд, В'єтнам, Камбоджа, Малайзія, Сінгапур та Індонезія - також поступово відкриватимуть кордони у зв'язку зі зростанням кількості вакцинованих людей.



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