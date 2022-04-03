Фільм "Будинок зі скалок" про український дитбудинок на лінії фронту ООС здобув нагороду Міжнародного фестивалю документального кіно в Копенгагені
Дансько-шведсько-український фільм "Будинок зі скалок" отримав нагороду Politiken: Dox Award на Міжнародному фестивалі документального кіно в Копенгагені
Про це написав режисер стрічки Саймон Леренґ Вілмонт.
""Дім зі скалок" отримав нагороду Politiken:Dox Award на CPH:DOX. Для мене дуже багато означає виграти цей приз у рідному місті", - зазначив він.
Режисер подякував критикам фестивалю Нанні Франк Расмуссен Кім Скотте, Йоакіму Грундалю та Крістоферу Хеґнсваду. Також він висловив подяку українським продюсеркам Дар'ї Бассель і Вікторії Хоменко за інший їхній фільм у програмі кінофестивалю - "Назовні" режисерки Ольги Журби.
Довідка: стрічка "Дім зі скалок" показує життя вихованців дитбудинку на Сході України, на лінії фронту російсько-української війни, і вихователів, котрі намагаються убезпечити дітей у таких умовах.
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