Фільм "Будинок зі скалок" про український дитбудинок на лінії фронту ООС здобув нагороду Міжнародного фестивалю документального кіно в Копенгагені

Про це написав режисер стрічки Саймон Леренґ Вілмонт.



""Дім зі скалок" отримав нагороду Politiken:Dox Award на CPH:DOX. Для мене дуже багато означає виграти цей приз у рідному місті", - зазначив він.



Режисер подякував критикам фестивалю Нанні Франк Расмуссен Кім Скотте, Йоакіму Грундалю та Крістоферу Хеґнсваду. Також він висловив подяку українським продюсеркам Дар'ї Бассель і Вікторії Хоменко за інший їхній фільм у програмі кінофестивалю - "Назовні" режисерки Ольги Журби.



Довідка: стрічка "Дім зі скалок" показує життя вихованців дитбудинку на Сході України, на лінії фронту російсько-української війни, і вихователів, котрі намагаються убезпечити дітей у таких умовах.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb