Фільм Ірини Цілик "Я і Фелікс" покажуть у Гаазі на Міжнародному кінофестивалі

Про це повідомило ДержКіно України.

Нідерландська прем'єра стрічки відбудеться на 15-му Міжнародному кінофестивалі Movies that Matter, який пройде 24 березня – 1 квітня 2023 року в Гаазі.

Міжнародна назва фільму – Rock. Paper. Grenade. Він розповідає про хлопця Тимофія, який зростає у провінційному українському місті в 1990-ті роки.

"Його сім'я – це вічно втомлена мама, переважно відсутній батько і бабуся, яка має дивного бойфренда на ім'я Фелікс. Колишній контррозвідник, ветеран війни в Афганістані, Фелікс має ПТСР і є алкоголіком. Але коли він тверезий, це найбільш розумна і харизматична людина з усіх, кого Тимофій знає", – зазначають в описі до стрічки.

Головні ролі у фільмі зіграли український письменник Юрій Іздрик, а також 10-річний Андрій Чередник (син Ірини Цілик і Артема Чеха) та 17-річний Владислав Балюк.

Світова прем'єра стрічки, яку знято за мотивами автобіографічного роману Артема Чеха "Хто ти такий?", відбулася на Варшавському міжнародному кінофестивалі, національна – в межах українського конкурсу Odesa International Film Festival.