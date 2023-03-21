Фільм Ірини Цілик "Я і Фелікс" покажуть у Гаазі на Міжнародному кінофестивалі
Фільм Я і Фелікс / Felix and Me української режисерки Ірини Цілик покажуть на Міжнародному кінофестивалі Movies that Matter в Гаазі
Про це повідомило ДержКіно України.
Нідерландська прем'єра стрічки відбудеться на 15-му Міжнародному кінофестивалі Movies that Matter, який пройде 24 березня – 1 квітня 2023 року в Гаазі.
Міжнародна назва фільму – Rock. Paper. Grenade. Він розповідає про хлопця Тимофія, який зростає у провінційному українському місті в 1990-ті роки.
"Його сім'я – це вічно втомлена мама, переважно відсутній батько і бабуся, яка має дивного бойфренда на ім'я Фелікс. Колишній контррозвідник, ветеран війни в Афганістані, Фелікс має ПТСР і є алкоголіком. Але коли він тверезий, це найбільш розумна і харизматична людина з усіх, кого Тимофій знає", – зазначають в описі до стрічки.
Головні ролі у фільмі зіграли український письменник Юрій Іздрик, а також 10-річний Андрій Чередник (син Ірини Цілик і Артема Чеха) та 17-річний Владислав Балюк.
Світова прем'єра стрічки, яку знято за мотивами автобіографічного роману Артема Чеха "Хто ти такий?", відбулася на Варшавському міжнародному кінофестивалі, національна – в межах українського конкурсу Odesa International Film Festival.
- Кінофестиваль про права людини Movies that Matter щорічно проходить в Гаазі, Нідерланди. Організатори обирають у свої програми фільми, які висвітлюють тему прав людини та людської гідності. Цьогоріч добірка фестивалю включає картини, в яких фігурують наративи, пов'язані з Україною та Іраном. Загалом в програмах Movies that Matter представлено понад 80 робіт з різних країн.
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