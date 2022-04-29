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Головна Культура Фільм Сеітаблаєва "Мирний-21" про події на Сході України у 2014 році представлять на кіноринку Marche du Film у Каннах

Фільм Сеітаблаєва "Мирний-21" про події на Сході України у 2014 році представлять на кіноринку Marche du Film у Каннах

29 квітня, 2022 п'ятниця
15:53
Культура

Стрічку "Мирний-21" презентують на одному з найбільших кіноринків Європи в Каннах. Режисером воєнної драми є Ахтем Сеітаблаєв

Про це повідомляє команда фільму у пресрелізі.

Фільм розповідає про Луганський прикордонний загін, бійців якого сепаратисти та російські спецслужби намагалися змусити зрадити свою країну. Додають, що стрічка заснована на реальних подіях, які розгорталися на Сході України у червні 2014 року. У травні воєнну драму презентують на одному з найбільших кіноринків Європи — Marché du Film, що є частиною Міжнародного Каннського кінофестивалю.

"Сьогодні творча команда фільму "Мирний-21" на рівні з іншими захисниками боронить українську землю: хтось вступив до лав ТрО, хтось склав присягу та приєднався до ЗСУ, хтось знайшов себе у волонтерстві або на інформаційному фронті, а актор Павло Лі 6 березня трагічно загинув в Ірпені, рятуючи дітей", - йдеться у повідомленні.

Додають, що військова техніка, яку використовували для знімання, наразі допомагає бійцям на фронті, а Дейнеко Сергій Васильович, голова Державної прикордонної служби України, який надихнув Ахтема на створення фільму, та Анатолій Кацюрба, чинний полковник Державної прикордонної служби, який є співсценаристом фільму, виконують свій обов’язок та захищають Україну.

"Заснований на реальних подіях, фільм має неабияку практичну цінність та вкотре здатен промотувати на міжнародній арені тезу про те, що українці вистоять — так було у 2014, і так буде сьогодні", - підсумували у пресрелізі.
 

 
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