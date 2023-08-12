Фільм "Степне" Марини Вроди отримав приз за найкращу режисуру на кінофестивалі у Локарно
У суботу, 12 серпня, у швейцарському місті Локарно відбулася церемонія нагородження переможців 76-го Міжнародного кінофестивалю. Українська стрічка "Степне" режисерки Марини Вроди отримала відзнаку за найкращу режисерську роботу
Про це повідомили у Національному центрі Олександра Довженка.
"Український фільм "Степне" був відзначений нагородою за найкращу режисуру на кінофестивалі у Локарно. Вітаємо режисерку Марину Вроду та команду фільму!", - написали там.
За найкращу режисуру українська режисерка Марина Врода отримала нагороду "Пардо".
Зазначається, що у своїй промові Марина Врода згадала кінематографістів, які зараз на фронті, та членів команди, що були вбиті під час повномасштабного вторгнення.
У кінці режисерка перегукнулась "Слава Україні - Героям слава" з іншим переможцем фестивалю, румунським режисером Раду Жуде. Під час свого виступу він звернувся до швейцарської аудиторії із закликом не дати нейтральності опинитися на боці російської агресії.
Хто отримав інші призи кінофестивалю
Загалом у цьогорічній програмі фестивалю було представлено 214 фільмів
Зазначається, що головний приз кінофестивалю "Золотий леопард" отримала стрічка "Критична зона" іранського режисера Алі Ахмадзаде. Організатори фестивалю розповіли, що фільм, таємно знятий на вулицях Тегерану без дозволу іранської влади, є "гімном свободі та опору в Ірані".
Однак 37-річний іранський режисер не зміг покинути країну, щоб поїхати до Швейцарії для презентації свого фільму. Його стрічки були заборонені режимом в Ірані. Серед попередніх робіт режисера - "Вечірка Камі" (Таллінн, 2013) та "Атомне серце" (Берлінале, 2015).
Крім цього, спеціальний приз журі отримав румунський режисер Раду Жуде за фільм "Не чекайте надто багато від кінця світу".
Нагороду за найкраще виконання ролі розділили між Дімітрою Влагопулу за "Тварина" Софії Ексарху та Рене Сутендайк за "Солодкі сни" Ени Сендіяревич.
Трансляцію церемонії нагородження на YouTube проводив канал кінофестивалю.
- 16 липня повідомлялося, що на кінофестивалі у швейцарському Локарно, який проходитиме з 2 по 12 серпня, відбудеться світова прем’єра стрічки "Степне" української режисерки Марини Вроди.
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