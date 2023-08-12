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Фільм "Степне" Марини Вроди отримав приз за найкращу режисуру на кінофестивалі у Локарно

12 серпня, 2023 субота
20:08
Культура Стрічка "Степне" української режисерки Марини Вроди

У суботу, 12 серпня, у швейцарському місті Локарно відбулася церемонія нагородження переможців 76-го Міжнародного кінофестивалю. Українська стрічка "Степне" режисерки Марини Вроди отримала відзнаку за найкращу режисерську роботу

Про це повідомили у Національному центрі Олександра Довженка.

"Український фільм "Степне" був відзначений нагородою за найкращу режисуру на кінофестивалі у Локарно. Вітаємо режисерку Марину Вроду та команду фільму!", - написали там.

За найкращу режисуру українська режисерка Марина Врода отримала нагороду "Пардо".

Зазначається, що у своїй промові Марина Врода згадала кінематографістів, які зараз на фронті, та членів команди, що були вбиті під час повномасштабного вторгнення.

У кінці режисерка перегукнулась "Слава Україні - Героям слава" з іншим переможцем фестивалю, румунським режисером Раду Жуде. Під час свого виступу він звернувся до швейцарської аудиторії із закликом не дати нейтральності опинитися на боці російської агресії. 

Хто отримав інші призи кінофестивалю

Загалом у цьогорічній програмі фестивалю було представлено 214 фільмів

Зазначається, що головний приз кінофестивалю "Золотий леопард" отримала стрічка "Критична зона" іранського режисера Алі Ахмадзаде. Організатори фестивалю розповіли, що фільм, таємно знятий на вулицях Тегерану без дозволу іранської влади, є "гімном свободі та опору в Ірані". 

Однак 37-річний іранський режисер не зміг покинути країну, щоб поїхати до Швейцарії для презентації свого фільму. Його стрічки були заборонені режимом в Ірані. Серед попередніх робіт режисера - "Вечірка Камі" (Таллінн, 2013) та "Атомне серце" (Берлінале, 2015).

Крім цього, спеціальний приз журі отримав румунський режисер Раду Жуде за фільм "Не чекайте надто багато від кінця світу". 

Нагороду за найкраще виконання ролі розділили між Дімітрою Влагопулу за "Тварина" Софії Ексарху та Рене Сутендайк за "Солодкі сни" Ени Сендіяревич.

Трансляцію церемонії нагородження на YouTube проводив канал кінофестивалю.

Довідково: Стрічка "Степне" - це історія кількох днів життя літнього чоловіка, який приїжджає в українське село Степне, щоб доглядати за своєю матір‘ю. За сюжетом, перед самою смертю мати розповідає йому про набір речей, закопаних у сараї, що повернуть головного героя у спогади та змусять згадати про колишні мрії та все, чого він жадав, проте так і не досяг. Головні ролі у фільмі виконали: Олександр Максяков, Ніна Антонова, Олег Примогенов і Радмила Щеголева. 

  • 16 липня повідомлялося, що на кінофестивалі у швейцарському Локарно, який проходитиме з 2 по 12 серпня, відбудеться світова прем’єра стрічки "Степне" української режисерки Марини Вроди.
Кіно
Україна
Швейцарія
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кінофестиваль
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