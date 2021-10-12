Фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" про життя в зоні війни на Донбасі безкоштовно покажуть по всій країні
До 12 листопада мешканці України мають змогу безкоштовно подивитися документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин"
Про це Укрінформу повідомили в компанії "Артхаус Трафік".
"На показах у Києві, Дніпрі, Вінниці та Маріуполі стрічку особисто представлять її творці та герої", - ідеться в повідомленні.
"Земля блакитна, ніби апельсин" – повнометражний дебют режисера та письменниці Ірини Цілик.
Фільм розповідає про сім’ю, яка живе в зоні Донбасу, де воєнні дії тривають вже довгий час. Долаючи щоденні проблеми існування в прифронтовій зоні, 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Але, попри всі труднощі, ця родина є дуже дружною і життєрадісною. Мама й діти мають багато захоплень, грають на музичних інструментах.
Світова прем’єра фільму відбулася в конкурсній програмі найбільшого в США фестивалю незалежного кіно "Санденс", де стрічку відзначили Премією за найкращу режисуру документального фільму.
В Україні стрічка стала найкращим фільмом Національного та Міжнародного конкурсу фестивалю Docudays UA, була відзначена Національною премією кінокритиків "Кіноколо" та "Золотою Дзиґою" як найкращий документальний фільм.
Головні герої особисто представлять стрічку в таких містах: Дніпро – 13 жовтня, 18:00, Veteran Hub, вул. Мечникова, 19; Вінниця – 15 жовтня, 18:00, Veteran Hub, вул. 8-го Березня, 29; Маріуполь – 4 листопада, 18:00, Центр сучасного мистецтва "Готель Континенталь", вул. Харлампієвька, 17; 6 листопада в Києві стрічку представить режисерка фільму Ірина Цілик. Час і місце події: 18:00, Veteran Hub, Київський телецентр, вул. Юрія Іллєнка, 42.
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