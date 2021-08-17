Фільми та серіали далі російською: проти каналу "1+1" подали позов через невиконання закону про мову
Політолог Андрій Смолій заявив про подачу позову на "1+1" через саботування закону про мову й демонстрацію фільмів російською, а також назвав санкції, які можуть загрожувати телеканалам-порушникам
Про це він заявив в ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.
"Так, буквально хвилин 30 назад ми подали позов до Подільського районного суду по місцю знаходження телеканалу "1+1". Чому саме "1+1"? Тому що саме цей телеканал, саме ця група "1+1 Медіа" відверто заявила, що вони будуть саботувати закон про мову і будуть демонструвати фільми та серіали далі російською мовою. Саме тому ми вирішили почати з телеканалу "1+1". Оскільки це телеканал, який грубо порушує закони", - наголосив Смолій.
На запитання, чи бояться телеканали втрати аудиторії чи це таке ставлення до законів, він відповів: "Знаєте, не важливо, телеканали втратять чи не втратять. Питання в тому, що є закон України і його потрібно виконувати".
Експерт зазначив, що телеканали не можуть втрати свою аудиторію через трансляцію українською.
"Тому що у 2017-2018 роках були введені квоти на телебаченні й радіо й мені здається, згідно з тими рейтингами, які я вивчав, жоден телеканал насправді практично не втратив від введення квот. Тому якщо мова йде про перехід серіалів і фільмів на українську мову – це абсолютно незрозуміла ситуація, чому телеканали, чому великі медіагрупи маніпулюють питанням втрати аудиторії. Ми бачимо, що Нацрада і влада загалом захищають тих мовників, які зараз відверто порушують закон. А порушення закону України – це, по суті, порушення законного конституційного ладу нашої держави", - сказав Смолій.
Політолог зазначив, що "скоріше за все це спланована акція разом із владою Зеленського".
"Тому що до цього два місяці влада Зеленського намагалася скасувати цей закон", - зауважив Смолій.
На запитання, які санкції після судового розгляду можуть застосувати проти таких телеканалів-порушників, політолог відповів: "Національна рада з питання телебачення та радіомовлення може застосувати санкції. Санкції – це може бути попередження, стягнення штрафу відповідно до закону про телебачення та радіомовлення. Якщо не помиляюсь, то це 5% суми від їхньої ліцензії. Це може бути з рештою і позбавлення ліцензії, якщо буде неодноразово зафіксоване таке порушення. Я думаю, що в наших органів державної влади є всі повноваження і всі функції для того, щоб зараз карати порушників. Питання в тому, що вони цього не роблять".
- Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що за місяць дії нових норм мовного закону їх порушили сім телеканалів.
- Громадський активіст Андрій Смолій анонсував судові процеси проти українських телеканалів через нехтування положеннями закону про забезпечення функціонування української мови як державної.
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