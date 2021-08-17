Фільми та серіали далі російською: проти каналу "1+1" подали позов через невиконання закону про мову

Про це він заявив в ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Так, буквально хвилин 30 назад ми подали позов до Подільського районного суду по місцю знаходження телеканалу "1+1". Чому саме "1+1"? Тому що саме цей телеканал, саме ця група "1+1 Медіа" відверто заявила, що вони будуть саботувати закон про мову і будуть демонструвати фільми та серіали далі російською мовою. Саме тому ми вирішили почати з телеканалу "1+1". Оскільки це телеканал, який грубо порушує закони", - наголосив Смолій.



На запитання, чи бояться телеканали втрати аудиторії чи це таке ставлення до законів, він відповів: "Знаєте, не важливо, телеканали втратять чи не втратять. Питання в тому, що є закон України і його потрібно виконувати".



Експерт зазначив, що телеканали не можуть втрати свою аудиторію через трансляцію українською.



"Тому що у 2017-2018 роках були введені квоти на телебаченні й радіо й мені здається, згідно з тими рейтингами, які я вивчав, жоден телеканал насправді практично не втратив від введення квот. Тому якщо мова йде про перехід серіалів і фільмів на українську мову – це абсолютно незрозуміла ситуація, чому телеканали, чому великі медіагрупи маніпулюють питанням втрати аудиторії. Ми бачимо, що Нацрада і влада загалом захищають тих мовників, які зараз відверто порушують закон. А порушення закону України – це, по суті, порушення законного конституційного ладу нашої держави", - сказав Смолій.

Політолог зазначив, що "скоріше за все це спланована акція разом із владою Зеленського".

"Тому що до цього два місяці влада Зеленського намагалася скасувати цей закон", - зауважив Смолій.



На запитання, які санкції після судового розгляду можуть застосувати проти таких телеканалів-порушників, політолог відповів: "Національна рада з питання телебачення та радіомовлення може застосувати санкції. Санкції – це може бути попередження, стягнення штрафу відповідно до закону про телебачення та радіомовлення. Якщо не помиляюсь, то це 5% суми від їхньої ліцензії. Це може бути з рештою і позбавлення ліцензії, якщо буде неодноразово зафіксоване таке порушення. Я думаю, що в наших органів державної влади є всі повноваження і всі функції для того, щоб зараз карати порушників. Питання в тому, що вони цього не роблять".





Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що за місяць дії нових норм мовного закону їх порушили сім телеканалів.

Громадський активіст Андрій Смолій анонсував судові процеси проти українських телеканалів через нехтування положеннями закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

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