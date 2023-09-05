"Фінал один": Гуменюк прокоментувала знищення російського катера "Тунець" у Чорному морі

Про це Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону.



"Поки що про умови операції ми можемо говорити у будь-якому випадку у обмеженому форматі. Це - північно-західна частина Чорного моря, і фактично основний меседж цього повідомлення, що будь-яка така висадка росіян буде закінчуватися єдиним фіналом – таким, як на тому відео", –

Деталі операції нині військові не розголошують.

Нагадаємо, 3 вересня ВМС ЗСУ опублікували відео, де російська армія спробувала висадитися у північно-західній частині Чорного моря. Натомість Військово-морські сили знищили ворожий катер типу КС-701 "Тунець". Унаслідок цього 6 окупантів вбито та двоє поранено.