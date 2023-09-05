"Фінал один": Гуменюк прокоментувала знищення російського катера "Тунець" у Чорному морі
Речниця Південних Сил оборони Наталія Гуменюк дала коментар про відео на якому видно, як українські захисники у Чорному морі знищили російський катер "Тунець"
Про це Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону.
"Поки що про умови операції ми можемо говорити у будь-якому випадку у обмеженому форматі. Це - північно-західна частина Чорного моря, і фактично основний меседж цього повідомлення, що будь-яка така висадка росіян буде закінчуватися єдиним фіналом – таким, як на тому відео", –
Деталі операції нині військові не розголошують.
Нагадаємо, 3 вересня ВМС ЗСУ опублікували відео, де російська армія спробувала висадитися у північно-західній частині Чорного моря. Натомість Військово-морські сили знищили ворожий катер типу КС-701 "Тунець". Унаслідок цього 6 окупантів вбито та двоє поранено.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.22 Купівля 37.22Продаж 37.91
- EUR Купівля 40.25Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе