У Чорному морі під час спроби висадки росіян Сили оборони знищили ворожий катер "Тунець": 6 ліквідованих окупантів
Російська армія спробувала висадитися у північно-західній частині Чорного моря. Натомість Військово-морські сили знищили ворожий катер типу КС-701 "Тунець" і ліквідували 6 окупантів
Про це йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.
"В північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 "Тунець", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські захисники ліквідували 6 російських військових та поранили 2 окупантів.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 264 660 військових.
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