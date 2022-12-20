Про це стало відомо з Instagram.

"За словами KRUTЬ, у приспіві гурту TVORCHI звучав дабл основного вокалу у прямому ефірі, що є порушенням Правил Нацвідбору", - йдеться у дописі.



Повідомляється, що музичний продюсер Нацвідбору Дмитро Шуров зазначив, що під час прослуховування ефірного запису виступу у фіналі TVORCHI чути додаткову обробку у зазначених секундах, яка може бути даблом. Водночас він не вважає, що така невідповідність запису вимогам правил є суттєвою для оцінки виступу і обрання переможцями TVORCHI.

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Організаційний комітет врахував, що низку дрібних порушень під час Нацвідбору допустили одразу кілька фіналістів, проте жодне з них не стало достатньою підставою для дискваліфікації когось з учасників.



Щодо "Believe", за словами KRUTЬ, компанія продовжує працювати на території країни-агресора. За отриманою Суспільним інформацією, "Believe" — це французька компанія, що займається дистрибуцією в Європі та Азії.

"Дистрибуція пісень фіналістів цією компанією не є порушенням правил Нацвідбору. 5 із 10 фіналістів Нацвідбору опублікували свої конкурсні пісні через "Believe", ще троє працювали з ним донедавна", - зазначається.



Зокрема додається, що організаційний комітет Євробачення ухвалив рішення, що звернення KRUTЬ не є підставою для припинення участі TVORCHI у Нацвідборі.

Конкурс "Євробачення-2023" мав відбутися в Україні, адже Kalush Orchestra здобули перемогу у пісенному конкурсі цього року. Утім через російську війну на території України Європейська мовна спілка передала право на проведення конкурсу Великій Британії. Від імені України він пройде в Ліверпулі. Перший півфінал буде на "Ліверпуль-арені" 9 травня, другий - 11 травня, а гранд-фінал - 13 травня.

1 грудня оголосили, у якій послідовності виступатимуть фіналісти Нацвідбору. Також стало відомо, що голосування у фіналі Нацвідбору відбудеться у "Дії".

У суботу, 17 грудня, відбувся фінал Національного відбору учасника пісенного конкурсу Євробачення-2023. Переможцями відбору став гурт TVORCHI, їм вдалося підкорити серця глядачів, отримавши від них 10 балів. Судді оцінили виступ у 9.

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