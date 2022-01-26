"Фінального рішення ще немає": нардепка Совсун спрогнозувала, що більшість шкіл України відправлять на карантин з 31 січня

Про це вона сказала у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Сьогодні є тільки рекомендація Міносвіти закрити, але рішення приймаються місцевою владою. В Києві деякі школи самостійно прийняли таке рішення, але загальноміського рішення не було. Повертаючись до дистанційного навчання - фінального рішення не прийнято, але я прогнозую, що з понеділка (31 січня, - ред.) велика частина шкіл країни буде закрита. І в Києві, і в регіонах відповідні рішення приймаються", - заявила нардепка.



Вона також згадала про постійні "замінування" шкіл.



"Напруги батькам зараз додає інша ситуація - це історії з постійними оголошеннями про мінування шкіл, коли посеред дня було оголошення, що заміновані всі школи в місті і всіх дітей виводили на вулиці і їх забирали батьки. Тут є окреме питання гарантування безпеки наших дітей в школах", - зазначила Совсун.

26 січня Міносвіти надіслало керівникам закладів освіти рекомендації перевести учнів і студентів на дистанційну або змішану форму навчання.