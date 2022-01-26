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МОН рекомендувало закладам освіти перевести на "дистанційку" студентів і учнів

26 січня, 2022 середа
12:40
Суспільство комп’ютер

Міносвіти надіслало керівникам закладів освіти рекомендації перевести учнів і студентів на дистанційну або змішану форму навчання

Про це інформує МОН.

"У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в конкретних регіонах, врахувавши консультації з Міністерством охорони здоров’я, МОН рекомендує: організувати освітній процес у закладах загальної середньої освіти для учнів 5-11 класів із використанням технологій дистанційного навчання щонайменше протягом двох тижнів", - ідеться в повідомленні.

У закладах професійної та професійно-технічної освіти МОН рекомендує запровадити дистанційну або змішану форму навчання з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять.

Закладам фахової передвищої, вищої освіти усіх форм власності та сфер управління рекомендовано перейти на дистанційне навчання з 27 січня до 25 лютого.

"Незалежно від епідемічної ситуації, відвідування закладів освіти здобувачами дошкільної освіти, учнями спеціальних закладів освіти та 1-4 класів ЗЗСО (закладів загальної середньої освіти, - ред.) дозволяється", - зазначили в Міносвіти.

У рекомендаціях ідеться про те, що потрібно провести додаткову роз’яснювальну роботу з колективами щодо організації освітнього процесу під час карантину, а також розповісти працівникам і здобувачам освіти про заходи для запобігання поширенню коронавірусу, заборону перебування в закладі освіти сторонніх осіб.

Вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання), військові навчальні підрозділи ЗВО, військові коледжі сержантського складу, фахові коледжі зі специфічними умовами навчання організовують освітній процес згідно з рішеннями державних органів, у сфері управління яких перебувають.

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