Фінансовий ленд-ліз працює, - заступник голови Ради НБУ
Василь Фурман, заступник голови Ради НБУ, вважає, що щомісячне фінансування від США та ЄС складатиме близько $3 млрд, а з МВФ ця цифра може бути у рази більше
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Мене тішить, що проведена важка робота протягом цих місяців війни, але фінансовий ленд-ліз працює. Є велика ймовірність, що $38 млрд будуть профінансовані США. Вже відомо, що $1,5 млрд щомісячно США готові нам надавати до закінчення війни. Європейський Союз також робить відповідні кроки й раніше були заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, що вони хочуть закласти у бюджет наступного року 18 млрд євро допомоги для нашої держави, відповідно, помісячно це 1,5 млрд євро", - прокоментував заступник голови Ради НБУ.
Василь Фурман додав, що за попереднім підрахунком Україна виходить на $3 млрд щомісяця за допомогою західних партнерів.
"Я сподіваюся, що МВФ займе більш проактивну позицію у фінансовій допомозі Україні, бо ті близько $3 млрд не є значними, а МВФ може більше. Ми чули заяви про те що, ведуться переговори й ця цифра може бути у рази більше, а сума буде залежати від рішення Ради директорів МВФ", - зауважив Фурман.
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