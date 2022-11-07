Фінансовий ленд-ліз працює, - заступник голови Ради НБУ

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Мене тішить, що проведена важка робота протягом цих місяців війни, але фінансовий ленд-ліз працює. Є велика ймовірність, що $38 млрд будуть профінансовані США. Вже відомо, що $1,5 млрд щомісячно США готові нам надавати до закінчення війни. Європейський Союз також робить відповідні кроки й раніше були заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, що вони хочуть закласти у бюджет наступного року 18 млрд євро допомоги для нашої держави, відповідно, помісячно це 1,5 млрд євро", - прокоментував заступник голови Ради НБУ.



Василь Фурман додав, що за попереднім підрахунком Україна виходить на $3 млрд щомісяця за допомогою західних партнерів.



"Я сподіваюся, що МВФ займе більш проактивну позицію у фінансовій допомозі Україні, бо ті близько $3 млрд не є значними, а МВФ може більше. Ми чули заяви про те що, ведуться переговори й ця цифра може бути у рази більше, а сума буде залежати від рішення Ради директорів МВФ", - зауважив Фурман.

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