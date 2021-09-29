Фінансовий стан більшості українських родин погіршився за поточний рік – соцопитування

Про це свідчать результати соціологічного опитування проведеного центром "Социс" 16 – 21 вересня 2021 року.



Так, 94,6% опитаних зазначили, що впродовж поточного року відчули зростання цін. І лише для 3,5% українців зростання цін не було помітним.



Крім того, 64,3% українців відзначили, що за цей рік фінансовий стан їхніх родин погіршився. Для 29,3% опитаних не відбулося жодних змін у фінансовому стані родини і для 4% - фінансова ситуація покращилася.



При цьому 33,6% українців вважають відповідальним за соціально-економічну ситуацію в країні Президента Зеленського, 30,3% - уряд, а 18,4% - Верховну Раду України.



Водночас, українці вважають неефективними дії влади для вирішення економічних проблем. Так, 46,7% опитаних заявили, що президент та уряд не здатні знайти ефективні рішення для подолання економічних проблем. 41,6% - вважають дії президента та уряду у вирішені економічних проблем лише частково ефективними. 4,3% опитаних зазначили, що вважають дії президента та уряду ефективними.



Також більшість українців переконані, що питання встановлення комунальних тарифів мають вирішувати президент та уряд. 62,3% - вважають, що президент та уряд мають відповідати за визначення комунальних тарифів, а 28% українців назвали відповідальними за це місцеву владу.



Більшість опитаних також негативно оцінили заяву радника Офісу президента Тимофія Мілованова, що 40-річним громадянам не варто розраховувати у майбутньому на пенсію від держави. 76,1% опитаних заявили, що не підтримують таку позицію і вважають, що Мілованов має піти у відставку. Лише 10,2% зазначили, що така заява відображає реальну ситуацію в державі з пенсійним забезпеченням.



Опитування проведене 16 – 21 вересня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки 2,4%.