Фінляндія дозволила використовувати свої бази американським військовим, - ЗМІ
У ході перемовин, 30 жовтня Фінляндія і США дійшли згоди про те, що американські війська зможуть діяти на території Фінляндії
Про це повідомляє Yle.
За інформацією Yle, Фінляндією та США майже завершили переговори про військове співробітництво (DCA) й дійшли згоди, що фінська сторона дозволить США використати кілька гарнізонів чи військових баз у сухопутній, морській та військово-повітряній зонах.
Водночас договір не передбачає створення у Фінляндії американської бази, а солдати армії США зможуть перебувати на фінській території тимчасово. Фінляндія сподівається, що співпраця зі США покращить безпеку країни.
Текст угоди на цей час є таємним.
- Нагадаємо, 4 квітня Фінляндія стала 31 країною-членом НАТО. Після цього у Фінляндії запропонували розмістити військову базу Альянсу в місті Каугава на заході країни.
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