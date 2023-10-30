Фінляндія дозволила використовувати свої бази американським військовим, - ЗМІ

Про це повідомляє Yle.

За інформацією Yle, Фінляндією та США майже завершили переговори про військове співробітництво (DCA) й дійшли згоди, що фінська сторона дозволить США використати кілька гарнізонів чи військових баз у сухопутній, морській та військово-повітряній зонах.

Водночас договір не передбачає створення у Фінляндії американської бази, а солдати армії США зможуть перебувати на фінській території тимчасово. Фінляндія сподівається, що співпраця зі США покращить безпеку країни.

Текст угоди на цей час є таємним.

Нагадаємо, 4 квітня Фінляндія стала 31 країною-членом НАТО. Після цього у Фінляндії запропонували розмістити військову базу Альянсу в місті Каугава на заході країни.



