Фінляндія готує рішення про заборону в'їзду російським туристам

Про це повідомляє фінське видання Iltalehti.

"Фінляндія не хоче бути транзитною країною, – говорить міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто. – Ми вирішили сьогодні розпочати підготовку національного рішення про те, як ми можемо обмежити цей туристичний рух або повністю запобігти йому".

Втілити нові напрацювання влада планує якнайшвидше, питання вже досліджують експерти із різних міністерств країни.

"Ми просили, щоб органи Європейського Союзу та Комісії рухалися в цьому питанні, але не можемо гарантувати, що цей рух відбудеться дуже швидко, – пояснює Хаавісто причини національного рішення. – Немає жодних моральних чи етичних підстав для того, що в той самий час, коли Росія веде війну проти України, відпустки чи подорожі росіян до Фінляндії та інших частин Європи тривали у звичайному режимі".

Нагадаємо, Фінляндія пропонує включити візовий бан для росіян до санкцій ЄС.

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