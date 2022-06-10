Про це інформує пресслужба міністерства оборони Фінляндії.

Фінляндія враховувала які потреби має Україна, її ситуацію із ресурсами оборонних сил і тому вирідила виділити додаткову допомогу.

Нині інформації про те, коли і що саме Гельсінкі має поставити Україні, немає.

"Фінляндія не забуде Україну та українців. Ми продовжимо нашу допомогу: ми надішлемо новий пакет оборонного обладнання", – заявила міністр оборони Антті Кайкконен.

Заступник голови військової розвідки заявив, що Україна програє Росії на передовій, через недостатню кількість артилерійських боєприпасів і тепер все залежить від допомоги Заходу.

6 червня Борис Джонсон підтвердив передачу Україні реактивних систем залпового вогню М270 MLRS, які вражають ціль на відстані до 80 км.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єром Британії Борисом Джонсоном новий пакет допомоги.