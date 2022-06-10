Про це розповів заступник голови військової розвідки України Вадим Скібіцький виданню The Guardian.

"Це зараз артилерійська війна, і ми програємо з точки зору артилерії. В Україні є одна артилерійська одиниця на 10-15 російських артилерійських одиниць. Наші західні партнери віддали нам близько 10% того, що вони мають", – сказав Вадим Скібіцький

Заступник голови української розвідки наголосив про необхідність постачати Україні реактивних систем великої дальності для знищення артилерійських установок РФ здалеку.

Україна використовує від 5 до 6 тис. артилерійських пострілів на день: "Ми майже використали всі наші (артилерійські, – Ред.) боєприпаси і зараз використовуємо стандартні снаряди НАТО 155 калібру. Європа також постачає снаряди нижчого калібру, але оскільки Європа закінчується, кількість стає меншою".

Скібіцький заявив, що виготовлення ракет дороге, лише одна може коштувати від кількох сотень тисяч доларів до кількох мільйонів. Нині через санкції Росія не може швидко виробляти ракети.

"Ми помітили, що Росія здійснює набагато менше ракетних обстрілів і використовує ракети H-22; це старі радянські ракети 1970-х років. Це свідчить про те, що в Росії закінчується кількість ракет", – розповів Скібіцький.

Нині РФ використовує дальні бомбардувальники, які можуть досягти будь-якої точки України, не виходячи з російського повітряного простору. У той час, як ракета до потрапляння в ціль летить від 40 до 90 хвилин.

За словами Скібіцького, більшість сил окупантів зосереджена на Донбасі. Вони прагнуть зайняти адміністративні кордони як Луганської, так і Донецької області. У цих регіонах артилерійські бої були найважчими.

"Якщо вони досягнуть успіху на Донбасі, вони могли б використати ці території для наступу на Одесу, Запоріжжя, Дніпро. Їхня мета – вся Україна і не тільки", – сказав експерт.

Поблизу Харкова війська РФ зосереджені на обороні після українського контрнаступу в травні, який витіснив їх із кількох населених пунктів.

У Запоріжжі та Херсоні Росія майже повністю окупувала території, її війська окопалися, сказав заступник голови української розвідки. Рашисти будують подвійні, іноді потрійні лінії оборони: "Тепер повернути цю територію буде важче. І тому нам потрібна зброя".

Українська розвідка вважає, РФ може продовжувати роботу нинішніми темпами, не виробляючи більше зброї та не мобілізуючи населення ще протягом року. Не виключається можливості, що Росія заморозить війну на певний період, щоб переконати Захід скасувати санкції: "Але потім вони почнуть це знову – подивіться на останні вісім років", – додав Скібіцький.

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